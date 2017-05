Dalfesztivál

Eurovíziós dalfesztivál: Pápai Joci remekül érzi magát Kijevben

Fotó: MTI

Pápai Joci, aki Magyarországot képviseli a kedden kezdődő Eurovíziós Dalfesztiválon, már egy hetet eltöltött a felkészüléssel Kijevben, túl van két próbán és két fellépésen is. Mint az MTI-nek elmondta, rengeteg pozitív élmény érte eddig az ukrán fővárosban.

Az énekes tiszteletére a kijevi magyar nagykövetség hétfő este közönségtalálkozóval egybekötött fogadást adott. Pápai Joci és csapata itt a helyi magyar nemzeti kisebbség képviselőivel is találkozott, akiknek szavazatára számít, hiszen ők a szabályok szerint - külföldi állampolgárokként - voksolhatnak rá.

"Az első kijevi nagyszínpadi próbán a hangot próbáltuk be. Nagyon fontos volt nekem az, hogy előbb a hangot lőjük be, amin én folyamatosan változtattam is. Emiatt az első próbán nem tudtam másra figyelni. A második próbáig volt pár nap ezt feldolgozni, ezért azon már a gesztikulálásomon és a kamerával való kapcsolatomon dolgoztunk. A kameraállásokon kértünk is pár változtatást aszerint, hogy mit szeretnénk láttatni. Ennek a dalnak a lelke ugyanis a nő és a férfi kapcsolata, az az intimitás, ami köztük van. Még mindig maradtak apró finomítások, mi viszont tovább gyakorolunk, azon vagyunk, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani" - összegezte Pápai Joci felkészülésének eddigi folyamatát, hangsúlyozva, hogy a nagyszínpadnak iszonyatos ereje van, először kicsit meg is ijedt tőle.

Elmondta, hogy szerda este a főpróbán már úgy kell kiállniuk a kijevi Nemzetközi Kiállítási Központban a színpadra, mintha élő adás lenne, hiszen akkor pontozzák a versenyzőket a szakmai zsűri tagjai.

A múlt héten a magyar versenyző fellépett a rajongók számára létesített EuroClubban és a Kijev főutcáján, a Krescsatikon kialakított Eurovision Village színpadán is. Utóbbin elsőként léptek fel két számmal, egy magyar népdallal és versenydalukkal, az Origóval. "Annak ellenére, hogy elsőként fellépni nem hálás, mégis éreztük, mekkora szeretet árad felénk a közönségből" - mondta el benyomását az énekes, hozzátéve, hogy az EuroClub-beli fellépésen, amelyen majdnem minden versenyző ott volt, és egy öltözőben öltöztek, úgyszintén nagyon jól érezte magát.

Elmesélte, hogy a városban felismerik őt. "Sokan fotózkodnak velem, átölelnek, puszit kérnek, sok szerencsét kívánnak" - tette hozzá.

Mint kiemelte, az ukrán főváros nagyon nagy pozitív élmény számára. "Az emberek kedvesek, fantasztikusan szép Kijev belvárosa, hatalmas élet van benne, jók az ételek, és még az árak is elfogadhatók. Mindenkinek, aki szeret utazgatni, ajánlom, hogy látogasson el ide" - tette hozzá.

Az Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője kedd este lesz, Pápai Joci a második elődöntőben, csütörtökön lép színpadra, a nézők 20.30 perctől követhetik figyelemmel a műsort a Duna televízióban, valamint a mediaklikk.hu oldalon. A verseny döntőjét szombat este rendezik meg.