Sztárhírek

Radics Gigi egyszerre érettségizik az öccsével

Fotó: MTI

Radics Gigi két évvel fiatalabb öccsével együtt készült az érettségi vizsgákra - írja a Bors.

Egy darabig úgy nézett ki, hogy a húszéves énekesnőnek az idén is el kell halasztania a vizsgákat - hiszen a Dal 2017 versenyében még bízott benne, hogy idén ő képviselheti majd Magyarországot az Eurovíziós dalfesztiválon - de végül Pápai Joci jutott ki Ukrajnába, így nyugodtan tanulhatott.

Giginek vasárnap este még fellépése volt, de hétfő reggel már ő is együtt izgult a többi érettségizővel. Igaz, volt támasza, hiszen testvérével, Tamással együtt vágott neki a magyar írásbelinek.

"Érdekes, hogy most olyanok vagyunk, mint az ikrek, akik együtt tanulnak. Mivel én anno a Megasztár miatt halasztottam egy évet és utána még nulladik évfolyamos is voltam, ezért Tomi a végére beért engem. Olyan szempontból így könnyebb, hogy együtt tudunk dolgozni a beadandó dolgozatokon, vagy segítünk egymásnak a tételek kidolgozásában" - mesélte a lapnak az énekesnő.