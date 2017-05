Programajánló

Országos fazekas- és keramikus fesztivál lesz Zalaegerszegen

Új helyszínen, a zalaegerszegi Gébárti-tó partján emelt Kézművesek Házában és a környéken kialakított szabadidőparkban rendezik meg május 12. és 14. között a XIV. Országos Fazekas-keramikus Találkozót és Fesztivált

A képzési központnak is számító alkotóházban 35 éve zajlik fazekas képzés és a hagyományok átadása, a mesterek a "Csuti-műhelybe" évközben is rendszeresen visszajárnak - mondta el Skrabut Éva, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke az MTI-nek.



Hozzáfűzte: a zalaegerszegi fazekas- és keramikustalálkozó szakmai fórumot biztosít a hagyományokat őrző és megújító mesterek számára. A szakmai konferencián Kósa Klára az alkotás folyamatáról, Balla Gabriella az iparművészetről, a kerámiáról beszél majd. Turi András, a Magyar Kerámia Szövetség elnöke Szigorodó követelmények az élelmiszerekkel érintkező kerámiákra címmel aktuális kérdésekről tart előadást.



A szakmai tanácskozáson megemlékeznek a zalaegerszegi kötődésű Czúgh fazekas dinasztiáról: a 100 éve született Czúgh Jánosról (1917-1993), és családtagjairól, Czúgh Miklósról és Czúgh Dezsőről, akik munkásságukkal sokat tettek a zalai és az őrségi fazekas hagyományok továbbéltetésért - emlékeztetett Skrabut Éva. Hozzáfűzte: a fesztivál egyik legnépszerűbb programja a fazekasverseny lesz, az alkotók a közönség előtt mutatják be a mesterség fortélyait. A fazekas központokból - az Alföldről, az Őrségből, Tiszafüredről, Nádudvarról, Szekszárdról, Barcaságból és Észak-Magyarországról - érkező mesterek feladata idén a tüskevári vizeskorsó korongozása lesz.



A fazekasok a fesztiválra a változatos díszítésű, formájú, a mai kor igényeinek is megfelelő portékáikat, edényeiket magukkal hozzák. A kirakodóvásár mellett gyermekprogramokkal, jurtakiállítással, néptánc és népzenei programokkal, valamint tájjellegű gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat.



A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület divatbemutatót is tart a hagyományos, színpompás sárközi viseletekből, míg Göbölyös Márta és Somody Bea iparművészek a sárközi hagyományokat újragondoló öltözeteket vonultatják fel.



A Kézművesek Házában május 12-én megnyílik és két hétig látogatható lesz Szabó Kinga keramikus kiállítása.



A fazekas fesztivál a zalai, vasi "gölöncséreknek" állít emléket, akik még a XX. század elején is szekerekkel vitték portékáikat a zalaegerszegi piacra.