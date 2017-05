Jobbulást!

Kórházi ágyában vette át az életműdíjat Törőcsik Mari

MTI Fotó: Kallos Bea - archiv

Törőcsik Mari művésznő egészsége egyelőre nem engedi meg, hogy színpadra álljon, ezért a Brand című darabban szerepét ideiglenesen Söptei Andrea veszi át, míg a Galilei élete című előadásban az öreg Galilei szerepét is Trill Zsolt fogja alakítani – írta a Nemzeti Színház egy korábbi közleményében. A nemzet színészét most a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban ápolják – írja a Blikk –, ahol Emberi Hang életműdíjjal tüntették ki.



„Ide figyeljenek! Én már 81 éves vagyok, de a szeretetet nem tudom megunni. Nem tudok szeretet nélkül élni. A közönségemet, rajongóimat milliószor ölelem, csókolom. Az ő szeretetük a legnagyobb kitüntetés a világon. Most már fáradok, de ez van” – mondta Törőcsik Mari.



Patak Gábor Gaba, a díj alapítója azt mondta, nagyon fontosnak tartja, hogy olyan emberek kapják az általa alapított elismerést, akik példamutató életükkel értéket teremtettek és közvetítenek az utókornak. A június 3-án tartandó ünnepélyes díjátadó – amelyen Törőcsik Mari a betegsége miatt nem tud részt venni – teljes bevételét ezúttal is jótékony célra fordítják: egy 11 éves, súlyosan beteg kislány gyógykezelését kívánják segíteni – írja a romnet.hu.