Először rendezik meg Budapesten a Szerpentin Táncfilm Fesztivált

Első alkalommal rendezik meg Budapesten május 17. és 19. között a Szerpentin Táncfilm Fesztivált a Kino Cafe moziban. 2017.05.06 22:30 MTI

A háromnapos programban a legfrissebb nemzetközi táncfilmek - filmre készült koreográfiák -, magyar alkotók munkái, valamint tánc-dokumentumfilmek mellett videóművészek alkotásait és zenei videókat is láthatnak az érdeklődők - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A kínálatban szerepel a New York City Ballet: NY Export: Opus Jazz című 2010-es filmje, amelyhez egy kísérőfilm is társul, valamint Sasha Waltz & Guests: Dialoge 09 - Neues Museum címmel vetítik a koreográfus legendás 2009-es időszaki "kiállítását".



A Hazai termés elnevezésű filmcsokorban a 2010 után készült magyar táncfilmekből tizenhármat nézhetnek meg az érdeklődők. Az alkotások ötletgazdái, készítői a kortárs tánc, az elektronikus zene, a videóművészet és a divat területéről érkeznek. A produkciók egy része nemzetközi együttműködésben valósult meg.



A kínálatban szerepel az Always dead, still alive (Halál az életben) című film, amelyet a világ legismertebb és legelismertebb butoh mestere, a 2015 júniusában elhunyt Murobushi Ko emléke előtt tisztelegve vetítenek le.



A fesztiválon nemzetközi rövidfilmek is helyet kapnak.