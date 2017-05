Programajánló

Giccsmúzeum nyílt Bukarestben

Válogatottan ízléstelen csecsebecsékből, rikító színű falvédőkből és többnyire a kommunizmus idejéből származó lakberendezési tárgyakból nyílt pénteken giccsmúzeum Bukarestben.



A mintegy kétszáz kiállítási tárgyat a múzeum tulajdonosa, Cristian Lica két évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot hét tematika - Drakula, vallás, kommunizmus, lakásdíszítés, roma, modern és saját giccs - mentén rendezte be, de a figyelmes látogató sokhelyütt ezek rafinált szimbiózisát is felfedezheti.



A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerájból librettója által ihletett részletgazdag faliszőnyeg uralja, szagosított művirágok, színes üveggyöngyök, világító keresztek, festett porcelánkutya és Miki egér-matricás tárcsás telefonkészülék társaságában. Odébb LED-es dollárnyaklánccal díszített impozáns Dávid-szobor látható, a kiterített alsóneműk között pedig az eredetinél alig egy kissé meggyötörtebb mosolyú Mona Lisa-reprodukcióban gyönyörködhet a látogató.



Nem hiányzik a Ceausescu-korszak egyik státusszimbólumának számító, vörösen világító villanykandalló sem, de akad itt gitározó kerti törpe, piaci rafiaszatyor, ördögűzésre használatos fokhagymafüzér, meg számos szerencsehozó esküvői kellék. Itt-ott a falakat élénk görögdinnye-motívumok díszítik.



Az állandó giccstárlat mellett a kezdeményező egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.



A giccsmúzeum a román főváros egyik idegenforgalmi célpontjának számító óvárosban, a Covaci utca egyik épületének második emeletén nyílt. A külföldiek 2000 forintnyi összegért válthatnak belépőjegyet, a román állampolgároknak viszont 30 százalékos "szolidaritási" kedvezményt biztosít a tulajdonos, mondván, hogy ők "odakint" is folyamatos giccsártalomnak vannak kitéve.