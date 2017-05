Szent celluloid!

Ferenc pápa saját magát játssza egy új filmben

Fotó: AFP

Saját magát játssza Ferenc pápa a Beyond the Sun című új filmben, melyet a cannes-i filmfesztivál idején folyó nemzetközi filmvásáron szeretne értékesíteni az olasz Ambi Pictures produkciós cég - értesült a variety.com.

A Graciela Rodriguez Gilio rendezte alkotás az első játékfilm a világon, melyben egy pápa szerepel. A filmet a rendező írta, főszereplői gyermekszínészek: Aiden Cumming-Teicher, Cory Gruter-Andrew, Emma Duke és Kyle Breitkopf. A film négy kamaszról szól, akik Jézus keresésére indulnak.

A pápa arra kérte a filmeseket, hogy készítsenek olyan filmet a gyerekeknek, ami közvetíti Jézus üzenetét. Mint mondta, jótékony céllal játszani is hajlandó benne, a film bevételével ugyanis két argentin gyermekjóléti szervezetet akarnak támogatni.

Andrea Iervolino és Monika Bacardi, az Ambi alapítói voltak a film producerei, Eduardo Garcia argentin püspök segítette őket tanácsaival.

A Corriera della Sera olasz lap pénteki tudósítása szerint a forgatást a Vatikán szigorúan ellenőrizte. A 29 éves Iervolino évek óta az egyetlen filmes, akinek az egyházi állam engedélyt adott a forgatásra, miközben sem az Oscar-díjas Paolo Sorrentino, sem Nanni Moretti nem tudott a Vatikánban forgatni, pedig mindkettejük nevéhez nagy sikerű pápafilmek fűződnek.