Mielőbbi gyógyulást!

Ismét agyvérzést kapott Lerch István

hirdetés

Januárban kezdődött a baj: Lerch István rosszul lett az ebédnél, mentő szállította kórházba. Mint kiderült, agyvérzést kapott. Azóta is kórházban kezelték, állapota eleinte szépen javult.



"Januári agyvérzését követően március elején már önállóan evett, tudta nyomkodni a telefon képernyőjét, zenét hallgatott és – bár beszélni akkor sem tudott – kommunikált velünk" - mesélte Kassai György, a művész unokaöccse a Blikknek.



"Sajnos tavasszal kapott egy újabb agyvérzést, vérömleny keletkezett az agyában, így mindent elölről kellett kezdenie, amit hosszú hetek kemény munkájával és a gyógytornász segítségével elért. Reagál ugyan a külvilágra, de azonkívül, hogy dallamokat dúdol, nem tud kommunikálni. Ráadásul kapott egy kórházi fertőzést is, hetekig antibiotikumos kezelésre szorult" - fűzte hozzá az aggódó családtag.



Unokatestvére azt szeretné, ha egy vidéki kórházban ápolnák tovább a zenészt, Lerch Istvánnak ugyanis állandó ellátásra van szüksége. Ezt viszont Kassai szerint nem tudják biztosítani neki abban a négyágyas kórteremben, ahol most fekszik, mert nincs elég nővér. Tudnák is fogadni vidéki kórházakban, ám akkor a családok és barátok nem tudnák rendszeresen látogatni.