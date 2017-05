Programajánló

Hét nyáresti koncert a Fővárosi Állat- és Növénykertben

A Budapest Klezmer Band, a Budapest Bár, Kern András és Geszti Péter is fellép a Fővárosi Állat- és Növénykert Zenés Állatkerti Esték elnevezésű hét koncertes programsorozatában július 5. és augusztus 16. között. 2017.05.05 MTI

Sárfalvi Judit főszervező hozzáfűzte: a fellépők között lesz Bényei Tamás és a Gramophonia Hot jazz Orchestra; a Sárik Péter Trió kiegészülve Berki Tamással, Falusi Mariannal és Szőke Nikolettával, valamint a PapaJazz is, amelynek vendége Malek Andrea és Szolnoki Péter lesz.



A Zenés Állatkerti Esték 2002-es indítása óta eddig 111 koncertet rendeztek, amelyeken mintegy 60 ezer zenekedvelő látogatót fogadtak. Az elmúlt másfél évtizedben a sorozat körül törzsközönség is kialakult - hangsúlyozta Sárfalvi Judit, aki kitért arra is: a zenés programok az alapítás óta részei az állatkert életének.



Kern András a Lövölde tér című produkcióval lép színpadra Hernádi Judittal és Heilig Gáborral közösen július 5-én az állatkertben. A sajtótájékoztatón Heilig Gábor elmondta: már 30 évvel ezelőtt, a Lövölde tér című dal megszületésekor szerette volna, ha Kern András élőben is ad koncertet. Bár több lemezt is készített az elmúlt évtizedekben, a Kossuth-díjas előadóművész sokáig nem akart énekelve színpadra állni, mindez csupán az utóbbi három évben változott meg.



A Budapest Klezmer Band vendége Tompos Kátya lesz, aki magyar, orosz és jiddis dalokat fog énekelni az együttes oldalán július 12-én - mondta el Jávori Ferenc, a zenekar Kossuth-díjas alapítója.



Bényei Tamás hangsúlyozta: július 19-i swing táncosokkal kísért koncertjükön a századelő dzsesszmuzsikáját elevenítik fel, annak a korszaknak a big band zenéjét, amely sokban különbözik a mai, modern áthallásokkal teli zenei nyelvtől.



Július 26-án a Sárik Péter Trió lép fel az állatkertben a Nagytó partján. Szőke Nikoletta úgy fogalmazott: az együttes a 2010-ben indult Jazzkívánságműsor különleges kiadásával, a trió legnépszerűbb, és eddig ritkán hallott dalaival is készülnek a koncertre.



A Létvágy koncertek állandó énekesnője, Ambrus Rita és Széles Iza (S'Iza) lesz a vendége Geszti Péternek a Főkapu téren augusztus 2-án.



Augusztus 9-én a PapaJazz ad koncertet, amely az 1920-30-as évek amerikai swing zenéjét szólaltatja meg korabeli hangszereken - hangsúlyozta Dennert Árpád, a formáció klarinétosa.



A Zenés Állatkerti Esték idei sorozatát a Budapest Bár augusztus 16-i fellépése zárja. Ferenczi György zenész a koncertről szólva elmondta: a zenekar vendégei őmellette Németh Juci, Kiss Tibor és Szűcs Krisztián lesznek.



Hanga Zoltán szóvivő kitért arra is: az állatkerti alapítvány alapításának 25. évfordulója alkalmából idén egy ráadáskoncertet is rendeznek augusztus 23-án, az est egyik fellépője Tóth Gabi lesz. A koncerten fellépő művészek egy különleges dalt is előadnak, amelyet kimondottan erre az alkalomra ír Rakonczai Viktor és Orbán Tamás.



A sajtótájékoztatón Tóth Gabi kiemelte: a koncerten új világzenei projektét mutatja be a közönségnek.