Michael Jackson lánya újabb tévésorozatban tűnik fel

Paris Jackson, Michael Jackson lánya az Amazon Stúdióban készülő krimivígjátékban kapta meg első játékfilmszerepét - számoltak be róla hollywoodi források. Paris Jackson a televízióban már megmutatta színészi képességeit: tavaly a Fox zenés drámasorozatában, a Starban láthatták a nézők a képernyőn.

Az Amazonnál készülő, még cím nélküli produkciót Nash Edgerton rendezi. A film főszereplője David Oyelowo, aki egy mexikói drogüzletbe keveredő amerikai üzletembert alakít. A férfi kutyaszorítóba kerül: a drogbárók, nemzetközi zsoldosok és az FBI is a nyomába ered.

A szereposztásban Paris Jackson mellett Edgerton fivére, Joel, valamint Charlize Theron, Amanda Seyfried, Thandie Newton és Sharlto Copley neve is olvasható.

A forgatókönyvet Anthony Tambakis és Matt Stone írta, a producerek között van Edgerton, Theron, Rebecca Yeldham, Anthony Tambakis, Beth Kono és A.J. Dix.

A Jackson lány a The Hollywood Reporter szerint egy húszéves, vagány nő, Nelly szerepét kapta a fekete komédiában.