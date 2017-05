Programajánló

Ennio Morricone Budapesten ad koncertet

Ennio Morricone koncertet ad október 18-án a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar és a magyar Kodály Kórus fogja kísérni a világhírű filmzeneszerzőt. 2017.05.03 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kétszeres Oscar-díjas, Grammy-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas olasz művész a hat évtizedes pályafutásának legjobb filmzenéit felvonultató 60 Years of Music World Tour keretében érkezik Magyarországra - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A turné számos olaszországi állomása mellett Morricone Párizsban, Rotterdamban, Dublinban, Lodzban és Prágában is fellép. A koncertsorozat magyarországi állomásán a zeneszerzőt a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar és a Kodály Kórus kíséri. A koncerten több mint 200 zenész és énekes fog közreműködni.



Morricone többször turnézott már a világban magyar zenekarokkal, és zenét írt Koltai Lajos Sorstalanság című filmjéhez is.



"Áldottnak érzem magam, és mélyen megtisztelőnek tartom azt a sok elismerést, amelyet az elmúlt években kaptam. A díjak, a kedves szavak a szakmában dolgozó emberektől, a közös utunk Quentin Tarantinóval, és mindezek felett, látni a hatalmas közönséget a koncerteken - csodálatos érzés. Nagyon élvezem, és várom, hogy ismét élőben játszhassak Budapesten" - idézi a közlemény Morriconét.



Az olasz mester több mint 80 éve komponál, a zene 60 éve a hivatása. Csaknem 550 mozi- és filmzene kötődik a nevéhez, és több mint 100 klasszikus művet is jegyez.



Morricone szerezte többek között a Volt egyszer egy vadnyugat, az Egy maréknyi dollárért, A Profi, Aki legyőzte Al Caponét, a Volt egyszer egy Amerika, A misszió és a Cinema Paradiso filmzenéjét.



Rendszeresen komponál és vezényel betétdalokat Quentin Tarantino filmjeihez. Legutóbb az Aljas nyolcas filmzenéjével aratott sikert, amelyért számos kitüntetést kapott, köztük Oscar-díjat, Golden Globe-díjat, BAFTA-díjat és a New York-i filmkritikusok díját.



A Jó, a Rossz és a Csúf című filmhez szerzett zenéje a második helyen áll a valaha komponált legjobb filmzenék Top 200-as listáján.