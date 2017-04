Zene

Eurovíziós Dalfesztivál - Kijev felkészült a rendezésre

Olekszandr Daniljuk pénzügyminiszter szavai szerint az Eurovíziós Dalfesztiválra a 2017-es állami költségvetésben 455,7 millió hrivnyát, azaz csaknem 5 milliárd forintot különítettek el. 2017.04.28 15:40 MTI

Kijev teljesen felkészült az Eurovíziós Dalfesztivál megrendezésére, az erre szánt forrásokat hatékonyan és gazdaságosan használták fel - jelentette ki Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök pénteken a versenynek otthont adó kijevi Nemzetközi Kiállítási Központban tett látogatásakor.



A kormányfő szavai szerint Ukrajna állta a szavát. "Voltak, akik kételkedtek abban, hogy Ukrajna képes lesz megrendezni a fesztivált. Megígértem, hogy felkészülünk és most mindenki a saját szemével láthatja, hogy Ukrajna mindent elvégzett, ami szükséges volt a verseny megrendezéséhez. Van egy gyönyörű termünk, színpadunk, egy csodálatos csapatunk, amelynek tagjai minden idejüket az előkészületekre fordították" - mondta, hozzátéve, hogy nem volt könnyű feladat, de mindent megtettek, hogy a hatalmas esemény megrendezhetővé váljon Ukrajnában.



Olekszandr Daniljuk pénzügyminiszter szavai szerint az Eurovíziós Dalfesztiválra a 2017-es állami költségvetésben 455,7 millió hrivnyát, azaz csaknem 5 milliárd forintot különítettek el.



Az Eurovíziós Dalfesztivál két elődöntője május 9-én és 11-én lesz, a döntő pedig 13-án.



A kijevi városvezetés tájékoztatása alapján a Nemzetközi Kiállítási Központ körüli parkban 3600 négyzetméternyi pázsitot és 775 négyzetméter fedett területet létesítettek. Az egy hónapon át tartó nagyszabású felújítási munkálatok alatt ezen felül 105 fát és 70 bokorból álló sövényt ültettek.



Az UNIAN hírportál pénteken arról számolt be, hogy egy 30 másodperces promóciós kisfilmet is készítettek a szervezők a versenyre. Ebben Ukrajna legszebb tájait mutatják be, látható benne a főváros, a Kárpátok, valamint az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krím félsziget is.



A filmben Shakirának az Állati nagy balhé (Zootropolis) című animációs filmben énekelt betétdalát adja elő egy kislány, Nasztya Bahinszka, aki néhány éve egy ukrajnai gyermekdalversenyen tűnt fel.



Az idei verseny szlogenje a Celebrate Diversity (Ünnepeld a sokféleséget!), szimbóluma pedig egy fekete-vörös, egyenként különböző formájú és mintázatú gyöngyökből álló nyaklánc.



A magyar versenyző, Pápai Joci a második elődöntőben adja elő Origo című dalát.