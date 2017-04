Film

Cannes-ban mutatják be Polanski új filmjét

hirdetés

Fotó: AFP

Többek között Roman Polanski legújabb filmjével, a D'aprés une histoire vraie (Egy igaz történet alapján) című alkotással bővült a május 17-én kezdődő 70. cannes-i filmfesztivál hivatalos programja, de a lengyel-francia rendező még vágás alatt álló thrillerét verseny kívül mutatják be - jelentették be csütörtök este a szervezők Párizsban.

A 84 éves rendező lett volna februárban a francia Oscar-díjnak megfelelő César-díj átadó ünnepségének házigazdája, de lemondta a felkérést, miután feminista szervezetek tiltakozást szerveztek a ceremónia idejére amiatt, hogy az amerikai igazságszolgáltatás negyven éve próbálja bíróság elé állítani a filmrendezőt egy liliomtiprási ügyben. A hónap elején egy Los Angeles-i bíró elvetette, hogy Roman Polanski személyes jelenléte nélkül vessen véget az ügynek. Az Oscar-díjas filmrendező azt szerette volna, hogy szabadon beutazhasson az Egyesült Államokba, felkereshesse felesége, Sharon Tate sírját, akit 1969-ben gyilkoltak meg Los Angelesben Charles Mason bandájának tagjai, és rendezhesse 1977-es bírósági ügyét anélkül, hogy börtönbe kelljen vonulnia.

A Párizsban élő rendező 2013-ban járt utoljára Cannes-ban, akkor a Vénusz bundában című filmje a hivatalos versenyprogramba kapott meghívást.

Legújabb filmje Delphine de Vigan 2015-ben megjelent regénye alapján készült, a forgatókönyvet a magyar származású Olivier Assayas filmrendező írta, a főszerepekben Emmanuelle Seigner és Eva Green látható.

A hivatalos versenyprogram egy filmmel bővült, a svéd Ruben Ostlund The Square című alkotásával, így 19 film, köztük Mundruczó Kornél Jupiter holdja című alkotása versenyezhet az Arany Pálmáért.

A második legfontosabb szekció, az Un Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) elnevezésű válogatásba további két film kapott meghívást, az argentin Santiago Mitre politikai thrillere, amelynek címe La Cordillera, és egy kínai alkotás, Li Ruijun Walking past the future című műve. Ebben a programban mutatják be Kristóf György első játékfilmjét, az Out című alkotást.

Az Arany Pálmát május 28-án adják át, a nemzetközi zsűri elnöke Pedro Almodóvar spanyol rendező.