Jamie Foxx Rakonczai Imrével énekelt! (videó)

Fotó: AFP

A hazánkban forgató Oscar-díjas Jamie Foxx kedden este a Déryné bisztróban vacsorázott egy kisebb társasággal, ésl végül az ott zenélő Rakonczai Imre mellett kötött ki a zongoránál.

"Őszintén, nem is tudtam, hogy ott van. Amikor elkezdtem játszani, a hely tulajdonosa szólt, hogy Jamie Foxx is ott vacsorázik és szívesen elénekelne velem egy dalt. Odamentem hozzá, bemutatkoztunk, aztán elmondta, mennyire jól érzi itt magát, és ha netán úgy adódna, örömmel énekelne velem. De nem nyomult, hanem csak egy félmondatban megjegyezte" - mesélte a zongorista a Borsnak.

"Végül a My Way-t választottuk, mert nagyon szereti Sinatrát. Jamie annyira boldog volt, hogy magához ölelt, meg a mikrofonba is bemondta, hogy Imre. Fogalmam sincs, honnan tudhatta a nevemet. Egyébként muzikális ember, nagyon jól énekelt, meg jó hangja van. De nekem is izgalmas volt, ne hibázzak már bele, hogy rossz hangnemben kezdek bele, mégiscsak egy világsztárral énekelek!" - tette hozzá az egykor a VIP együttesben feltűnt magyar zenész.