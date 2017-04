Sztárhírek

Jennifer Lawrence egy magyar együttes klipjében szerepel

Fotó: AFP

Jennifer Lawrence is szerepel a Veszélyes faszfej nevű együttes új videoklipjében. Az Oscar-díjas színésznőnek valószínűleg sejtelme sem volt arról, hogy épp a Tavaszterror című szám klipforgatásába csöppen, amikor nemrégiben a belvárosi Vittulában bulizott.

Ezzel együtt, a együttes most azzal a nem mindennapi fegyverténnyle dicsekedhet, hogy az Éhezők viadalának főhőse kétszer is feltűnik a klipjükben: 1:24-nél és a videó végén lehet megtekinteni a civilben is gyönyörű színésznőt.