Jeff Goldblum visszatér a dínóvilágba a Jurassic World folytatásában

A színész ismét feltűnik a Jurassic World folytatásában a főszereplők, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard társaságában. 2017.04.26 11:24

Jeff Goldblum visszatér a dínóvilágba a Jurassic World folytatásában - értesült a The Hollywood Reporter.



Az amerikai színész már az első Jurassic Park-filmben is szerepelt 1993-ban. A káoszelmélet szakértőjét, Ian Malcolmot alakította, és az 1997-ben bemutatott Az elveszett világ című folytatásban szintén szerepet kapott.



A hollywoodi hírportál szerint Goldblum ismét feltűnik a Jurassic World folytatásában a főszereplők, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard társaságában. Tavaly Goldblum azt nyilatkozta, hogy a 2015-ben megjelent Jurassic Worldben nem ajánlottak neki szerepet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyra tartja a filmet és úgy véli, nélküle is rendkívül látványos munkát végeztek az alkotók.



Goldblum 2016-ban egy másik folytatásfilmben is feltűnt: David Levinsont játszotta A függetlenség napja - Feltámadás című sci-fiben, amelynek előzménye az 1996-os kasszasiker, A függetlenség napja volt. A sztárt egyébként idén a Marvel Thor: Ragnarök című fantázia-kalandfilmjében láthatja a közönség, amelyben a nagymestert alakítja.



Az új Jurassic World-film, amelynek még nincs végleges címe, a tervek szerint 2018 júniusában debütál a mozikban. Steven Spielberg, a Jurassic Park rendezője ezúttal executive producerként gondozza a filmet, amelynek rendezője J. A. Bayona (Szólít a szörny) lesz.



A Jurassic World globális mozis bevétele elérte az 1,67 milliárd dollárt, ezzel minden idők legnagyobb bevételű filmjei közé került.