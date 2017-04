Zene

Életrajzi film készül Madonnáról

Fotó: MTI

Blonde Ambition címmel életrajzi film készül a Universal filmstúdióban Madonnáról - értesült a Variety.com.

A stúdió Elyse Hollander Blond Ambition című forgatókönyvének jogait vásárolta meg. Tavaly ez a forgatókönyv vezette a hollywoodi "feketelistát" - azoknak a forgatókönyveknek a listáját, amelyekből nem készült film.

A történet Madonna életébe, pályafutásának kezdeteibe enged betekintést a nyolcvanas évek elején, első albuma, a Madonna megjelenésének idején.

A film producerei között szerepel Brett Ratner produkciós cége, Michael De Luca és John Zaozirny is a Bellevue produkciós vállalattól. A szereposztásról és a rendező kiválasztásáról még nincs információ.

A hétszeres Grammy-díjas és Golden Globe-díjas Madonnát a koncertfilmjein kívül már több mint tucatnyi játékfilmben láthatta a közönség a filmvásznon színésznőként (Micsoda csapat, Evita, A második legjobb dolog), de producerként és rendezőként (W.E. - Országomat egy nőért) is bemutatkozott.