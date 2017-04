Sztárhírek

Lórán Lenkét két hónap után kiengedték az intenzívről

Lórán Lenkét végre kiengedték az intenzív osztályról, de továbbra is kórházban marad - írja a Blikk.

Az idén kilencvenéves színésznő több mint két hónapja került kórházba. Hogy pontosan miért, azt nem tudni, színésztársai is csak annyit tudnak, hogy egy tervezett operációra, a saját lábán vonult be - ám mostanáig sem engedték haza.

"Nagyon aggódtunk, de örülünk a jó hírnek, reméljük, a születésnapja alkalmából fel is köszönthetjük majd Lencsikét"- mondta a napilapnak a színésznő egyik barátja. Lorán fia azonban nem szeretett volna nyilatkozni édesanyja állapotáról. "Köszönöm az érdeklődést, de nem mondhatok semmit édesanyámról" - jelentette ki.