Szabadtéri nagykoncertet ad a Dirty Slippers

Az ingyenes koncerten a Múzsa című lemez dalai mellett a slágerlistákra is felkerült Már nem, az Ahol Te vagy, a Minden lány múzsa akar lenni, a Ne gyere többet és a Közel már a cél is elhangzik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pro Facultate Nap egyik záróeseményeként - közölte Lobó-Szalóky Lázár, a zenekar vezetője az MTI-vel.



A zenekar tagja Felföldi Zsolt (billentyűs hangszerek), Perlaki Bence (dobok), Vanyó Szilárd (basszusgitár), Lobó-Szalóky Lázár (ének, gitár), vokál Bodrogközy Rita.



Régi nagy bakancslistás vágyunk egy budapesti szabadtéri nagykoncert. A Mikszáth-tér pedig egy olyan patinás, egyetemi negyedben levő pezsgő helyszín, aminél keresve sem találhattunk volna jobbat. Az időpont is nagyon kedvező, hiszen a koncert csütörtökön 5 óra után lesz, így a fiatalok mellett a családokat is várjuk a rendezvényre - mondta a zenekar vezetője.



Az együttes a budapesti koncert után április 29-én Balmazújvárosban, május 26-án Battonyán, 27-én Babóton és 28-án Gyulán lép színpadra.