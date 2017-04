Nem Jolly, de Joker - 80 éves a híres színész

Jack Nicholson 80 éves

A filmtörténelem legtöbb Oscar-jelölést kapott színészeként méltán emlegethetjük a legnagyobbak közt: Jack Nicholson 80 évesen, több mint 50 év aktív munkásság után ma is ugyanolyan népszerű, mint a kezdetekkor, sőt!

És ha már a legnagyobb filmes kitüntetéssel kezdtük, nézzük, melyek ezek: 12-szer jelölték egyénileg a díjra, nyolcszor a legjobb főszereplő, négyszer pedig a legjobb mellékszereplő kategóriában, ebből háromszor meg is kapta, valamint hét alkalommal volt a díjátadók házigazdája. Ráadásul az Amerikai Filmakadémia aktív és szavazati joggal rendelkező tagjaként az utóbbi évtizedben minden alkalommal az első sorban kapott helyet az ünnepségen.



Az 1937. április 22-én született színész egy táncosnő fiaként látta meg a napvilágot, apja kiléte viszont mindig is kérdéses volt: bár fél évvel korábban June Frances Nicholson férjhez ment egy olasz-amerikai showmanhez egy villámházasságokról híres kisvárosban, kiderült, hogy akkor már nős volt, és korántsem biztos, hogy tényleg tőle született a kis Jack.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy gyermekkorában nagyszüleit hitte szüleinek, anyját pedig a nővéreként ismerte, csak 1974-ben, egy tényfeltáró újságcikkből tudta meg az igazságot, de ekkor már sem anyja, sem nagyanyja nem élt.



Ezek után nem csoda, ha az amúgy is bizonytalan apa kilétéről Jack Nicholson már nem is akart tudni, sem DNS-tesztet nem kért az apjának mondott férfitől, sem pedig nem kezdett további kutatásokba.



Iskolásként – még mit sem sejtve a körülötte lévő zavaros háttérről – mindig is népszerű gyerek volt, sőt, 1954-ben hivatalosan is kinevezték „az osztály bohócává”.



A filmezéssel az 50-es évek közepén került kapcsolatba, amikor a legendás páros, Hanna-Barbera keze alatt dolgozott az MGM animációs stúdiójában, de amikor felajánlották neki, hogy főállású animációs művész legyen, ő azt felelte, színész akar lenni.

Leghíresebb filmjei és díjai 2007 - A bakancslista

2006 - A tégla

2003 - Minden végzet nehéz

2003 - Ki nevel a végén?

2002 - Schmidt története (Golden Globe)

2001 - Az ígéret megszállottja

1999 - Golden Globe életműdíj

1997 - Lesz ez még így se (Oscar, Golden Globe)

1996 - Támad a Mars!

1995 - Menekülés az éjszakába

1992 - Egy becsületbeli ügy

1992 - Zűrös manus

1990 - Cinikus hekus

1989 - Batman

1987 - A híradó sztárjai

1987 - Az eastwick-i boszorkányok

1985 - A Prizzik becsülete (Golden Globe)

1983 - Becéző szavak (Oscar, Golden Globe)

1981 - Vörösök (BAFTA)

1981 - A postás mindig kétszer csenget

1980 - Ragyogás

1975 - Száll a kakukk fészkére (Oscar, Golden Globe, BAFTA)

1975 - Foglalkozása: riporter

1974 - Kínai negyed (Golden Globe, BAFTA)

1973 - Az utolsó szolgálat (BAFTA)

1971 - Testi kapcsolatok

1969 - Szelíd motorosok

1960 - Rémségek kicsiny boltja

Első nagyjátékfilmje egy alacsony költségvetésű tinidráma volt Nyafogós gyilkos címmel, majd több filmet is forgatott Roger Corman rendezésében, de a sikerre sokáig várnia kellett, olyannyira, hogy már-már kezdte feladni régi álmát nemcsak a kamera előtt, de mögötte is.



Ám 1967-ben a Kirándulás című film forgatókönyvírójaként együtt dolgozhatott Peter Fondával és Dennis Hopperrel, akik felfigyeltek Nicholson színészi vénájára is, így került e két színésszel közösen 1969-ben a Szelíd motorosok című, azóta kultusszá váló filmbe.



A kemény alkoholista ügyvéd szerepéért kapta meg élete első Oscar-jelölését. Ekkor indult be végre igazán a karrierje, és annak ellenére, hogy több filmterv végül még a vágóasztalig sem jutott el, a mozikba kerülő alakításai szinte kivétel nélkül emlékezetesek maradtak.



A jellegzetes arcvonásokkal rendelkező Nicholson többnyire sötét, megkeseredett és neurotikus karaktereket formált meg, bár mára jelképpé vált a Batman című filmben látott megjelenése is, a széles vigyorú Joker szerepében.



2008-ban - egy évvel legutóbbi filmje, a Bakancslista után - a számos filmes díj mellé még egy jelentős kitüntetést kapott: az akkor még kormányzóként működő Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver beiktatták Nicholsont a kaliforniai Hall of Fame-be, tucatnyi további legendás kaliforniai személy mellett.