Kortárs kínai filmek az Urániában

A szervezők közleménye szerint a kereskedelmileg legsikeresebbnek bizonyult filmeket két cím képviseli a válogatásban, A Mekong-művelet című akció thriller, valamint a Megtalálni az igazit című romantikus komédia. Utóbbiban a Kínából az Egyesült Államokba szakadt felső középosztálybeli hősök bonyolódnak kontinenseken átívelő, romantikus egybeesésekkel és félreértésekkel színesített érzelmi kalandokba, azonban ebben a filmben a szerelmi földrajzot Makaó és London is színesíti.



Szintén szerepel a válogatásban a Hszüan-cangról szóló kínai-indiai életrajzi film, amely Kína hivatalos jelöltje volt idén az idegen nyelvű filmek Oscar-díjáért zajló küzdelemben. A buddhista szerzetes a kínai Tang-dinasztia korának kiemelkedő alakja, aki a 7. században 25 ezer kilométeres vándorlásai során járta be Ázsiát, hogy a buddhizmus szent szövegeit felkutassa és összegyűjtése.



A negyedik film, az Ősi folyók pedig Csia Csangko, az úgynevezett hatodik generáció nemzetközileg legismertebb és legelismertebb képviselőjének alkotása. A film a 2015-ös cannes-i fesztivál versenyprogramjában debütált. A film három korszakban (1999, 2014 és 2025) játszódó három epizódból áll, és három barát sorsának hol összefonódó, hol szétváló, laza szövedékét tárja a néző elé.



A közlemény szerint a kínai filmgyártás nagyságát jól mutatja, hogy a távol-keleti országban 2016-ban 350 hazai gyártású filmet játszottak a mozik. A kínai filmgyártás az úgynevezett ötödik generáció filmrendezőinek 1980-as évek végi, 1990-es évek elejei megjelenésével kapcsolódott be a nemzetközi filmművészet vérkeringésébe. Időközben a hatodik generáció 1990-es években induló, politikailag az ötödik generációnál jóval provokatívabb alkotói is komoly pályát futottak be, ma pedig már előszeretettel beszélnek a hetedik generáció megjelenéséről is.



A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik - olvasható az Uránia közleményében.