Borászat

Bemutatták a BalatonBor második évjáratát

Huszonnégy pincészet részvételével készült el a régió első közösségi bormárkája, a BalatonBor második évjárata; az egységes megjelenésű palackokba a termelők 2016-os olaszrizlingje kerül. 2017.04.18 18:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes a keddi budapesti évjárat-bemutatón a közös gondolkodás fontosságára hívta fel a figyelmet: ahogy a balatoni termelők megérezték az összefogás erejét, Budapestre is igaz, hogy a városmárka úgy kommunikálható igazán, ha a főváros egységes arculattal jelenik meg.



Magyarország legfontosabb márkája Budapest, amelynek azonban szüksége van különböző albrandekre, ilyen lehet a BalatonBor vagy a Sziget fesztivál - jegyezte meg.



Elmondása szerint a BalatonBor azért is erős márka, mert komoly helyi karakterrel bír, személyes történetet tud elmesélni.



Magyarországról világszerte sokaknak a bor jut eszébe, de elmondható, hogy az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül az egész magyar gasztronómia. Ennek ellenére dolgozni kell még azon, hogy a gasztronómiában megtaláljuk a saját hangunkat, a BalatonBor ehhez is hozzá tud járulni - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Alexandra.



Laposa Bence borász, a régió vezető pincészeteit és éttermeit tömörítő Balatoni Kör elnöke közölte: az összefogásban részt vevő szakmai szervezetek komoly minőségbiztosítást jelentenek, ugyanakkor az edukációra is figyelmet fordítanak.



A jelentkező pincészetek tételeit szakmai zsűri bírálta el, így kerülhetett idén 24 termelő reduktív olaszrizlingje a BalatonBor palackjaiba - számolt be. Gyukli Krisztián, a Rizling Generáció borszakmai összefogás elnöke hozzátette: a BalatonBor igazi "fair trade" termék, hiszen a készítéséhez használt szőlő felvásárlására 130 ft/kg minimálárat határoztak meg, segítve a régió szőlőtermelőit is.



Keddtől indul a BalatonBor második évjáratának értékesítése - jelentette be.



Az április 22-23-i hétvégén, majd a következő szombaton és vasárnap is a Nyitott borok és nyitott pincészetek hétvégéjét tartják meg több mint 30 pincészet és étterem részvételével, majd május 13-án a balatonfüredi Rizling Tavasz elnevezésű rendezvényen mind a 24 idei BalatonBort meg lehet kóstolni. Gyukli Krisztinán az MTI-nek elmondta: a 2016-os évjáratból a tavalyi mennyiség közel duplája, több mint 60 ezer palack készült.