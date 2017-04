Programajánló

Magyar-norvég projektet mutat be a Csepel Művek területén a PLACCC Fesztivál

Hat magyar és öt norvég alkotó táncelőadással, installációkkal és audio-sétával várja a közönséget április 21-én és 22-én a budapesti Csepel Művek területén, a PLACCC Fesztivál különkiadásaként szervezett minifesztiválon. 2017.04.16

Több éve tartó nemzetközi együttműködés eredményeként 2017 elején indult el a Picture című új társadalmi-művészeti projekt, amelynek résztvevői arra keresik a választ, hogy miként lehet új szerepet adni egykori ipari területeknek a művészet erejével - közölték a szervezők az MTI-vel.



A magyar és a norvég alkotók februárban egy-egy szemináriumon elméleti szempontból járták körül a városi művészeti rehabilitáció kérdéskörét. Norvégiában hagyománya és gyakorlata van annak, hogy művészeti beavatkozásokkal új életet adjanak mára funkciót vesztett, elnéptelenedett, rozsdásodó és üresen álló munkásszállókba vagy gyárcsarnokokba, és újra a helyi lakosok élete részévé tegyék őket, Magyarországon azonban egyelőre csak elvétve találni hasonló módon újjáéledő ipari területeket.



A képzőművészek, táncosok, zenészek és médiaművészek az elmélet után a gyakorlatban is elkezdték megtervezni akcióikat a norvégiai Mossban és Fredrikstadban, illetve Budapesten. Munkáikat az alkotók most a budapesti Csepel Művek területén mutatják be.



Az egykori ipari terület különböző helyszínein szervezett programban táncelőadás, fény- és hanginstallációk, képzőművészeti beavatkozások és audio-séta is szerepel. Egyes előadások meghatározott időpontban kezdődnek, más produkciók pedig a megadott intervallumon belül bármikor láthatók lesznek. A kínálatról, az egyes produkciók kezdési időpontjairól és a jegyárakról a www.placcc.hu honlapon lehet tájékozódni.



Az EEA által is támogatott Picture projekt magyar résztvevői Somló Dávid interdiszciplináris művész és zenész, Vizer Edit élménydesigner, Makkai Dániel közösségi játéktervező, valamint a Ziggurat Project táncosai. A norvég közreműködők között Jonas Bjerketvedt hangtervező-zeneszerző, Liv Kristin Holmberg előadóművész, Camilla Wexels Riser látványtervező, Naja Lee Jensen előadó- és vizuális művész, valamint Jacob Oredsson építész szerepel.



A PLACCC Fesztivál 2008 óta szervez, inspirál és hoz létre rendhagyó helyszíneken létrejövő művészeti alkotásokat és produkciókat magyar és külföldi alkotók bevonásával.