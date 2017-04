Leia hercegnő

A Star Wars stábja megható videóval emlékezett Carrie Fisherre

A színésznő tavaly decemberben hunyt el váratlanul, de a pletykák szerint a saga kilencedik részében is szerepelni fog. 2017.04.14 09:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csütörtökön kezdődött a Star Wars Celebration nevű rendezvény Orlandóban. Ezt a rendezvényt évről-évre nagyon várják a rajongók, mert ilyenkor az alkotókkal is találkozhatnak és izgalmas érdekességeket tudhatnak meg a bemutatás előtt álló Star Wars-filmekkel kapcsolatban is.

Idén a tavaly decemberben elhunyt Carrie Fisherről is megemlékeztek a szervezők, aki a Csillagok háborúja Leia hercegnőjeként írta be magát a filmtörténetbe.

Fisher váratlan halála komoly kihívás elé állította készítőket, akik ugyan az idén bemutatásra kerülő Star Wars VII-hoz már leforgattak vele néhány jelenetet, de az azután következő epizódhoz még egy snittet sem vettek fel vele.

A Lucasfilm még februárban jelentette be, hogy a színésznő iránti tiszteletből nem fogják CGI-vel feltámasztani, de Fisher testvére nemrég egy interjúban megszellőztette: Leia hercegnő mégis visszatérhet az utoslsó filmben.

A pletykák szerint ez a videó már ezt a hivatalos bejelentést vezeti fel. Érdemes megnézni, hiszen a jól ismert jelenetek mellett eddig be nem mutatott forgatási felvételek és interjúrészletek is láthatók benne.