Zene

Pat Metheny novemberben ismét Budapesten játszik

A világ egyik legjobb gitárosának tartott 62 éves amerikai zenész november 4-én a budai MoM Sportban fog koncertezni új formációjával - közölték a szervezők az MTI-vel.

A zeneszerző-gitáros dzsesszmuzsikus eddig húsz Grammy-díjat söpört be, bejárta az egész világot. Húszéves kora óta nyűgözi le a világot, néhány hang is elég, hogy minden zenerajongó felismerje gitározását. Először 1985-ben járt Magyarországon, azóta népszerűsége itthon is töretlen.

Hosszú pályafutása során Pat Metheny különböző formációival több mint félszáz albumot készített. Az évtizedek során olyan remek zenészekkel dolgozott együtt, mint például John Scofield, Jaco Pastorius, Brad Mehldau, Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock vagy David Bowie. 1974-ben lett szélesebb körökben ismert, amikor csatlakozott Gary Burton vibrafonos zenekarához, és később hat albumon is játszott vele.

"Nekem nem elsősorban a műfajok számítanak, Steve Reich a példa rá, hogy klasszikus zenészekkel is szívesen játszom. Az a döntő, ki milyen erős személyiség. David Bowie például lenyűgözött, amikor 1985-ben együtt dolgoztunk a This Is Not America című rockszámon a Pat Metheny Grouppal" - mondta Pat Metheny az MTI-nek egy korábbi interjúban.

Új műsorának címe An Evening With Pat Metheny. A mostani turnéra egy különleges kvartettet állított össze. Inkább akusztikus felfogást képvisel a fiatal brit zongorista, Gwilym Symcock, akit már a magyar közönség is hallhatott egyszer. Szintén új tag a zenekarában a maláj származású ausztrál bőgős, Linda Oh, a dobos viszont már a 2000 óta állandó társa, a Birdman című film zenéjével világsztárrá vált Antonio Sanchez.