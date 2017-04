Zene

Megegyezéssel zárult az Ed Sheeran ellen indított plágiumper

Eredményesnek tűnik az Ed Sheeran ellen indított plágiumper, mivel a Photograph című számával kapcsolatban benyújtott bírósági kereset megegyezéssel zárult amerikai és brit hírportálok értesülése szerint. 2017.04.12

A megegyezés részleteiről egyelőre semmi sem ismert, csak azt tudni, hogy egy kaliforniai szövetségi bíró fogja felügyelni a betartását - olvasható a BBC hírei között.



A Martin Harrington-Thomas Leonard dalszerzőpáros 20 millió dolláros (5,5 milliárd forint) kártérítést és a jogdíjak megfizetését követelte az angol énekestől. A Los Angelesben tavaly júniusban benyújtott periratok szerint Sheeran dalában van egy rész, amelyik az ő Amazing című, A 2012-es X-Faktor-győztes Matt Cradle által előadott számuk refrénjét másolja.



Az Amazing szerzőpárosa szerint az angol énekes sikerszáma és saját, 2009-es daluk refrénje 39 hangjegynyi egyezést mutat, a hasonlóságot "az átlagos hallgató is azonnal felismeri".



A két brit slágerszerzőt Richard Busch ügyvéd képviselte, aki Marvin Gaye néhai énekes családja nevében 7,4 millió dolláros plágiumpert nyert tavaly Robin Thicke és Pharrell Williams ellen, mivel a bíróság úgy ítélte meg, hogy Blurred Lines című világsikerük Gaye egyik 1977-ben írt dalának másolásán alapul.



Ed Sheeran a One Directionnak, Taylor Swiftnek és Justin Biebernek is írt számokat, Martin Harrington brit zenész Emma Buntonnak és Kylie Minogue-nak, valamint dolgozott Stevie Wonderrel és Céline Dionnal is. Thomas Leonard többek között a Backstreet Boys egyik slágerét szerezte.