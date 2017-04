Filmfesztivál

Titanic : A költőt, a művészt, az embert mutatja be Tony Palmer Leonard Cohen-filmje

A brit rendező a három évtizedre eltűnt tekercsek történetéről a turnéval kapcsolatos személyes emlékeiről is beszélt az MTI-nek a Titanic filmfesztiválon.

A több tucatnyi díjjal elismert Tony Palmer több mint száz filmet forgatott: dolgozott a Beatles és a Cream együttessel, Jimi Hendrixszel és Frank Zappával, de Britten és Stravinsky portréját is elkészítette, Sosztakovicsról pedig Ben Kingsley főszereplésével forgatott játékfilmet.

Leonard Cohen: Bird on a Wire című dokumentumfilmjét a Titanic filmfesztivál tűzte műsorára. Palmert 1971 októberében Marty Machat, Cohen menedzsere kérte fel, hogy forgasson filmet az 1972-es turnéról. Cohen akkoriban elbizonytalanodott, nem akart turnézni és filmet sem akart, de végül belenyugodott. Palmer azzal a feltétellel vállalta a forgatást, hogy a turné minden pillanatába betekinthet, így születhetett meg az alkotás.

A turné 1972 tavaszán 34 nap alatt 20 várost érintett Dublintól Jeruzsálemig. Palmer két hét alatt vágta meg a felvett anyagot, de a kész produkció miatt Cohen aggódott, mert sokszor kimerültnek látszik a képeken. Saját pénzén az egészet újravágatta, így készült el két év múlva egy második változat. Az eredeti tekercseknek 30 évre nyomuk veszett, végül egy hollywoodi raktárból kerültek elő szinte menthetetlen állapotban.

Palmer hat hónapot töltött azzal, hogy a hangfelvételek és a megmaradt mintegy 3000 filmrészlet restaurálásával újra összeállítsa a filmet, amely végül 2010-ben DVD-n jelent meg.

"Cohen látta a restaurált filmet és örült neki. Ugyanis mikor elkészült a film második vágása, rájött, hogy hibát követett el. Szerintem azért nem keresett meg, mert egyszerűen zavarban volt, a forgatás alatt nagyon jó barátok lettünk, ám ő megszakította ezt a barátságot és elvetette a filmet is" - mondta a rendező, hozzátéve, hogy Cohen valószínűleg azért nem fogadta el az első változatot annak idején, mert megrémült a közeli felvételektől.

A Leonard Cohen: Bird on a Wire című filmet hétfőn este a 75 éves rendező személyesen mutatja be a nézőknek a Toldi moziban.