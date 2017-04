Film

Elképesztően vagány a Thor 3 első előzetese

hirdetés

Fotó: Marvel

A Marvel váratlanul kiadta a Thor: Ragnarok teaser trailerjét. A harmadik Thor-mozi már az utómunkálatoknál tart, és a kedvcsináló alapján igencsak izgalmasnak ígérkezik.

F trilógia záróepizódjában az asgardi félistent játszó Chris Hemsworth mellett a Lokit játszó Tom Hiddleston is visszatér, az új mellékszereplők között pedig olyan kiválóságok tűnnek fel, mint az Oscar-díjas Cate Blanchett, Tessa Thompson és Jeff Goldblum.

A Marvell korábban már kiszivárogtatta, hogy Blanchett Helát, a titokzatos és hipererős főgonoszt, Goldblum a legendás Nagymestert, Thompson pedig a klasszikus képregény-karaktert, Valkűrt alakítja.

A filmben Karl Urban is felbukkan majd, rá a Skurge nevű baltás asgardi gonosztevő szerepét osztották.

A Taika Waititi rendezte szuperhősmozi november 3-án mutatkozik be az amerikai mozikban.