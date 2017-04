Sztárhírek

Mel B bántalmazó exe férjtartást követel

Fotó: AFP

Mel B úgy döntött, hogy tíz év együttélés után elválik kislánya édesapjától, Stephen Belafonte-tól - írja a US Magatine. A Spice Girl szörnyű sztorikat mesélt a férjéről, aki a aki házasságuk alatt állítólag rendszeresen bántalmazta és fenyegette, ezért a válóper benyújtása mellett távoltartási végzést is kért a férfi ellen.

Belafonte jogi úton reagált. Ügyvédei azt állítják, hogy a sajtóban felkapott híresztelések alaptalanok. A férfi ezért férjtartást követel, és közös felügyeleti jogot szeretne az énekesnőtől született kislánya, Madison felett.

Egyelőre annyi biztos, hogy a bíróság döntése alapján távol kell maradnia az énekesnőtől és közös gyermeküktől is - ahogyan egyébként korábbi kapcsolatából született két másik lányától is.