Blattner Géza bábművészről nyílik kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban

Szivárvány Európa felett - Egy magyar bábművész Párizsban címmel nyílik Blattner Géza munkásságát bemutató kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban szombaton. 2017.04.06

A PIM-Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) időszaki kiállítását Asbóth Anikó, a Vojtina Bábszínház igazgatója, Blattner Géza-díjas bábszínész nyitja meg szombaton délután. A kiállítás október 15-ig látogatható - olvasható az OSZMI MTI-hez eljuttatott közleményében.



A kiállításon Balttner Géza (1893-1967) festő, grafikus és bábművész szerteágazó életútját mutatják be bábokkal, játékokkal, interaktív elemekkel, képekkel. A tárlaton olyan különösen értékes darabok is megjelennek, mint André Kertész felvételei, az eredeti, kézzel rajzolt meghívók, grafikák és Blattner Géza 1960-ban készült, kézzel festett önéletrajzi diasorozata.



Mivel a hagyatékban kevés a báb, a kiállítás a legmodernebb 3D nyomtatás technikájával él, hogy a fennmaradt képekből újra bábok születhessenek - idézi a közlemény Hutvágner Évát, a kiállítás kurátorát.



Blattner Géza 1893-ban született Debrecenben. 1925-től Párizsban élt. Itt alapította meg az Arc-en-Ciel (Szivárvány) Színházat, amely rendkívül változatos, sokszínű társulatával, alkotó közösségével korát megelőző, kísérletező bábszínházzá vált.



Blattner Géza művészközösségek katalizátora, vezetője és 40 éven keresztül maga is tevékeny alkotója volt. Pályája Hollóssy Simon müncheni festőiskolájában indult el, ám hamar a bábművészet felé fordult.



Képzőművészeti, iparművészeti érdeklődésének hatása mindvégig erőteljesen jelen volt színházaiban, előadásaiban. Ennek és a társulat változó összetételének köszönhető, hogy az Arc-en-Ciel a modern európai bábjátszás legfőbb műhelye lett, hatása a francia és a magyar bábjátszásra évtizedek múltán is érezhető volt, jelentősége vitathatatlan.



A színház az 1937-es Párizsi Világkiállításon Madách Imre Az ember tragédiája című művének első francia nyelvű bemutatójával a színházi szekcióban aranyérmet nyert - olvasható a kiállítás ismertetőjében.