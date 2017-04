Kosárlabda

Magyarországon turnézik májusban a Harlem Globetrotters

Fotó: AFP

A szervezők tájékoztatása szerint az évente több mint 300 gálamérkőzést játszó - és ezeken 98 százalékban nyertes - társulat május 25-én Győrben, 26-án Veszprémben, 27-én Szegeden, 28-án pedig Debrecenben lép pályára egyaránt 19 órakor.

Az eredetileg komoly kosárlabdacsapatként indult New York-i társulat az 1930-as évek elején a legenda szerint 112-5-re vezetett egy meccsen, amikor nekiállt bohóckodni. Ennek eredményeképpen az idők folyamán - megkérdőjelezhetetlen játéktudásuk mellett - védjegyükké vált a komédia és a nézőket is aktívan bevonó show-műsor.

A hivatásos játékosokból álló Globetrotters az 1950-es évektől végleg a szórakoztatóiparra váltott a hagyományos sportról. Műsoruk ötvözi a cirkusz és a színház eszközeit a sporttal, s fennállásuk óta a világ 122 országában több mint húszezerszer tartottak bemutatókat.

A Harlem Globetrotters - amely legutóbb tavaly lépett fel Budapesten - csillaga ott virít a Hollywood Boulevardon, s tiszteletbeli tagjaik között található Kareem Abdul-Jabbar, Whoopi Goldberg, Nelson Mandela és II. János Pál pápa is.