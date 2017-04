Film

Legendás motorcsónak-versenyző lesz John Travolta

A John Luessenhop rendezte Speed Kills című dráma forgatási munkálatai május 30-án kezdődnek San Juanban és Miami Beachen - írta a deadline.com.



David Aaron Cohen és Luessenhop közösen jegyzi a film forgatókönyvét, amelynek megírásában az Aronow családhoz közel álló író, Paul Castro is részt vesz tanácsadóként.

Fotó: Getty

A nőfaló multimilliomosként is ismert Aronow alkotta meg a Cigarette és egyéb versenymotorcsónakokat, amelyeket elnököknek, az iráni sahnak, Malcolm Forbes amerikai sajtómágnásnak és popsztároknak adott el.



Pályafutása csúcsán Aronow egyszerre üzletelt az amerikai kormánnyal és kábítószerkartellekkel. Ez a kettős élet vezetett ahhoz, hogy 1987-ben meggyilkolták az autójában Miamiban.



"Szeretem az életrajzi filmeket. Mindig lenyűgöznek, való életből vett karaktert mindig érdekes játszani. Ez egy remek történet" - mondta Travolta, aki a film ügyvezető produceri feladatait is ellátja.



"Amikor elkezdtem megismerkedni Don Aronow életével, azonnal lecsaptam a lehetőségre, hogy a mozivászonra vihessem a történetét" - jegyezte meg A texasi láncfűrészes: Az örökség és Tökéletes bűnözők című mozikat is jegyző Luessenhop.