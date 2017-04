Fesztivál

Richard Bona, Heather Small és Tom Jones is fellép Veszprémben

Új helyszínen, az érseki pihenőkertben rendezik július közepén a VeszprémFestet, a négynapos fesztivál világsztárjai között színpadra lép Richard Bona, Heather Small és Tom Jones is. 2017.04.04 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatóján elmondta, idén 14. alkalommal szervezik meg a VeszprémFestet július 12. és 15. között.

A veszprémi várból, korábbi helyszínéről a fesztivál az ugyancsak szakrális hangulatú érseki pihenőkertbe költözik, amely a várhegy alján, a Séd-patak partján elterülő, 2-3 ezer fő befogadására alkalmas terület - közölte az ügyvezető.

Felidézte, hogy Richard Bona dzsesszzenész, basszusgitáros 2005-ben lépett fel először a VeszprémFesten, majd 2008-ban is zenélt a fesztiválon. A kameruni származású muzsikus kubai zenésztársaival érkezik az idei rendezvényre.

A fesztivál második napján Heather Small, a kilencvenes évek angol popdívája, az M People együttes egykori énekese lép közönség elé.

Angliai turnéját megszakítva érkezik Veszprémbe a 76 esztendős Tom Jones, akinek zenei stílusa igen szerteágazó, a blues, a soul, a popzene, az elektronikus zene egyaránt jellemzi - mondta Mészáros Zoltán.

A nagyszínpadi programok este kilenckor kezdődnek az érseki pihenőkertben, esőhelyszínük a Veszprém Aréna. Tom Jones koncertjét az időjárástól függetlenül a Veszprém Arénában rendezik meg.

Az ügyvezető igazgató hozzátette: a hagyományokhoz híven idén is a Rozé, Rizling és Jazz Napok lesz a fesztivál kísérőrendezvénye, július 7. és 16. között 30 koncertet és 30 borász kínálatát felvonultatva.

Mint megjegyezte, a kísérőprogramokat és a VeszprémFest utolsó napjának programját még szervezik.

Mészáros Zoltán kitért arra is, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz rajzpályázat, melynek témája a városháza és a tűztorony színezése.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) a sajtótájékoztatón kiemelte: a VeszprémFesthez hasonló rendezvények adnak reményt arra, hogy 2023-ban Veszprém lehet Európa Kulturális Fővárosa.

Ezt a város anyagi támogatásával is igyekszik kifejezni, tavaly 22 millió forinttal, idén 30 millió forinttal támogatta a fesztivált - fűzte hozzá.