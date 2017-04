Kultúra

Kiosztották az 5. Friss Hús rövidfilmfesztivál díjait: a legjobb magyar rövidfilm díját Freund Ádám Földiek című alkotása, a legjobb magyar animációért járó elismerést Tóth Luca Superbia című alkotása nyerte el. 2017.04.04 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az 5. Friss Hús rövidfilmfesztivál versenyprogramjába beválogatott magyar és nemzetközi rövidfilmeket szerdától szombatig mutatták be a Toldi moziban. A vetítések szinte kivétel nélkül telt házasak voltak, egyre nagyobb nemzetközi érdeklődés is övezte a fesztivált, ahol minden filmet angol felirattal vetítettek. A fesztivál díjait vasárnap adták át - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A magyar versenyszekció zsűrijének tagja Bognár Péter filmforgalmazó, Oana Iancu producer (Románia) és Tibor Keser producer (Horvátország) volt.



A magyar válogatásban a legjobb rövidfilmnek járó díjat elnyert Freund Ádám a Földiek című alkotása egy fiú intergalaktikus döntését mutatja be 26 percben. "A film sikeresen egyesíti a dráma, a komédia, a sci-fi, a musical és a felnövéstörténetek elemeit. Szórakoztat, de egyben fontos üzenetet közvetít arról, miként lehet fellázadni a status quo ellen" - idézik az indoklást.



A legjobb magyar animáció díját elnyert Superbia című film a nemek harcát egy elképzelt világban megmutató, 15 perces alkotás. "Ambiciózus és egzotikus film, amely filozofikus és vicces" - fogalmaztak a zsűri tagjai.



Az NMHH Médiatanácsa által felajánlott díj mindkét film esetében 500 ezer forint.



Elismerő oklevelet kapott Fatér Ambrus Légmell és Szentpéteri Áron Láthatatlanul című filmje.



Az idén először a legjobb magyar színészt és színésznőt is díjazták. A legjobb színésznek járó elismerést Vilmányi Benett kapta az Asszó és a Welcome című filmekben nyújtott alakításáért, a legjobb színésznő díját Láng Annamária nyerte el a Nem történt semmi című filmben megformált szerepéért.



A nemzetközi szekció zsűrijének tagja Deák Kristóf filmrendező, Pusztai Ferenc producer és Tóth Luca animációs filmrendező volt. Az általuk kiválasztott, 1000 euró díjazásban részesülő legjobb nemzetközi rövidfilm Erik Ivar Saether és Nicolai Berg Hansson Glass House című tízperces alkotása lett.



A zsűri elismerő oklevéllel díjazta a nemzetközi versenyprogramban Leonardo van Dijl Umpire című filmjét.



A Daazo fesztiválforgalmazói díját Halász Júlia és Rubi Anna A Birodalom utolsó napja című groteszk, 13 perces filmje kapta. "Eredeti módon ábrázolni egy történelmi fordulópontot az egyik legnehezebb filmkészítői feladat, különösen egy rövidfilmben. Ez sikerült A Birodalom utolsó napja rendezőinek" - magyarázta meg a Daazo döntését Deák Dániel, a portál alapítója.



A legígéretesebb 30 év alatti magyar rendezőnek ítélt, 250 ezer forintos pénzdíjjal járó OTP Junior-díjat Fekete Tamás Asszó című filmje kapta. A film mesterien építi fel a két féltestvér kapcsolatát ábrázoló erőteljes történetet. A főszereplők színészi játéka is kiemelendő - hangzott az indoklás.



Az Expats szekció közönségdíját Steinmetz Anikó Kiút című filmje kapta.

A harmadik magyar pitchfórumra kiválogatott, fejlesztés alatt álló rövidfilmek terveit (pitcheit) pénteken mutatták be a filmek alkotói.



A beérkezett több mint 60 pályázatból a kiválasztott tervek szakmai zsűri előtt mutatkoztak be, amelynek tagja Deák Dániel, a Friss Hús alapítója, Lengyel Balázs forgatókönyvíró, Pálfi György rendező, Pusztai Ferenc producer és Zabezsinszkij Éva forgatókönyvíró és casting director volt. A 300 ezer forintos nyereményt Hermán Árpád Goodbye Frank című filmterve kapta. Az elismerést a szervezők a fiatalon elhunyt producerről, Lovas Nándorról nevezték el.



A Momentán társulat különdíját szintén a Goodbye Frank terve nyerte.



Az idén először kritikaíró workshop és pályázat is volt a filmfesztiválon. A nyertes pályamunka Rostoványi Nóra kritikája lett, amelyet A Birodalom utolsó napja című filmről írt.