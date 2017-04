Programajánló

Muzsikás-turné Bartók és Kodály műveivel, népzenével, tánccal

Különleges műsorral indul országos turnéra pénteken a Muzsikás. A népszerű együttes Allegro Barbaro című programjában, amelyben Bartók és Kodály művei hangzanak el, a zongora mellett megszólalnak a népi hangszerek, a produkciót énekesek és táncosok egészítik ki. 2017.04.04 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Egységes koncerteket szeretnénk, amelyeken a darabok a lehető legtermészetesebb módon folynak egymásba. Ezzel a műsorral sokat utaztunk már a világban, de a mostani változat kicsit új, az egész jobban összekapcsolódik, mint a korábbi verzió" - mondta Hamar Dániel, a Muzsikás vezetője, bőgőse az M1 aktuális csatornán hétfőn.



A csapat korábban Jandó Jenő zongoraművésszel dolgozott együtt ebben a műsorban (a mostani turnén május 30-án a pécsi Kodály Központban lépnek fel együtt), ezúttal a friss Liszt-díjas Füleki Balázs lesz a turnén a Muzsikás partnere. Fellép még Petrás Mária énekes, valamint Farkas Zoltán és Tóth Ildikó táncos.



Hamar Dániel kitért arra, hogy a műsorban olyan darabokat adnak elő, amelyekben az a fajta élmény tükröződik, miért változtatta meg a népzene Bartók életét. Játszanak mások mellett a Gyermekeknek című darabból, a Szabadban ciklusból, bemutatják az Allegro Barbarót és a Román népi táncokat. Kodály Zoltántól a Marosszéki táncok hangzik el.



A műsort a Muzsikás és Fülei Balázs a múlt héten Izraelben adta elő, korábban játszotta Londonban, Prágában, Brüsszelben, és a koncertet óriási sikerrel előadták a New York-i Carnegie Hallban is, akkor Schiff Andrással. A program szerves része a tánc; Hamar Dániel szerint a tánc nemcsak látvány, hanem hangszer is, a lábdobogás ritmusa hozzáadódik a zenéhez. Az előadás során a férfi-nő viszony is előkerül.



"Egy amerikai kritika szerint a zenénkből kiviláglik, milyen dolog is magyarnak lenni. A világ jól ismeri Bartók és Kodály darabjait, de most az emberek rádöbbennek arra, hogy ezeken a műveken keresztül kicsit a magyar népzenét is ismerik" - fogalmazott a muzsikus.



A június 30-ig tartó országjáró körút állomásai között lesz Debrecen, Szolnok, Szeged, Eger, Szombathely, Miskolc, Veszprém, Békéscsaba, Keszthely, Pécs, Dunakeszi, Sopron, Zalaegerszeg, Budafok és Gödöllő. A több mint négy évtizede működő Muzsikás együttesben Hamar Dániel mellett Sipos Mihály és Porteleki László hegedűs, illetve Éri Péter brácsás szerepel.