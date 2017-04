Programajánló

Éjszakai bál és koncert is lesz az országos táncháztalálkozón

Éjszakai bállal, a Boban Markovic Orkestar koncertjével és gálaműsorral is várják a közönséget a 36. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár szervezői április 21. és 23. között Budapesten.

A nyitó táncházat április 21-én a Fonó Budai Zeneházban rendezik, az éjszakai bálnak másnap a Fáklya Klub ad otthont, a Boban Markovic Orkestar 23-i koncertjének, valamint 22-én és 23-án a táncháztalálkozónak a helyszíne a Papp László Budapest Sportaréna lesz - közölték a szervezők az MTI-vel.



A találkozó első napja a Tánchagyományaink programrésszel, táncházak és bemutatók sorozatával indul a folklórban leggazdagabb Kárpát-medencei tájegységek és a hazai nemzetiségek felsorakoztatásával. A Minden magyarok tánca című programban alkalmanként mintegy száz fő áll színpadra a világ legkülönbözőbb részeit képviselve.



Az esti gálaműsorban Magyarország kiemelkedő néptáncegyüttesei, hagyományőrző együttesei és a határon túlról érkező népművészek lépnek fel.



A vasárnapi programok a gyermekekre és a családokra összpontosítanak. Az észak-alföldi régiót bemutató Aprók Báljának különlegessége, hogy a küzdőtéren a gyermektáncosokkal együtt a közönség is részt vesz a táncokban, mindenki kipróbálhatja magát a népi játékokban és ügyességi versenyekben. A programot interaktív foglalkozások, mese- és bábelőadások, népzenei és néptáncbemutatók, a felnőtteknek pedig Ínyenc táncház színesíti. A rendezvényen fellépnek a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyben megismert gyermektáncosok, zenészek és énekesek is.



A délutáni kamaratermi népzenei koncertek között szerepel a Kerek évforduló című produkció, amelynek apropóját Sebő Ferenc 70. születésnapja adja, valamint Borbély Mihály és barátai Ókútból friss víz című koncertje.



Folytatódik Novák Ferenc tánctörténeti előadássorozata, az Aranygyöngyös és Aranysarkantyús táncosok, valamint a művészcsaládok Családban marad című bemutatója. Táncmozaik címmel zenés-táncos beszélgetést tartanak Zsuráfszky Zoltán táncművész-koreográfussal, s az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a táncház módszer szlovákiai megvalósulásába is.



Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából kamarakiállítást rendeznek Kodály, a népzenekutató címmel, emellett kevéssé ismert hangszeres népzenei gyűjtéseiből előadást állítanak össze.



A népművészeti kirakodóvásár mellett mindkét nap hangszer- és fotókiállítások, könyvbemutatók és filmvetítések várják a látogatókat.