BTF - Vándorlásra születve címmel formabontó előadás lesz az Átrium Film-Színházban

Vándorlásra születve címmel roma és nem roma művészek színházi produkciója látható a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében április 12-én az Átrium Film-Színházban. 2017.04.02 20:38 MTI

A Vándorlásra születve (The Journey/Drom) című darab magyar, szerb, román és német, roma és nem roma művészek együttműködése révén jön létre. Az úgynevezett "balkáni úton" elinduló roma menekültek valós történetein keresztül az "úton levés" (Ando Drom) költészetét és politikáját tárja fel, ezzel reflektálva a mai roma identitásra és kultúrára.



A Vándorlásra születve eredetileg a Per Aspera (Berlin) által kezdeményezett program, amely a Kulturanova (Újvidék), a RomaTrial (Berlin) és a Pro Progressione (Budapest) együttműködésében valósult meg. A produkció magyarországi premierjének létrehozását a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ vállalta - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A Goethe Intézet támogatásával bemutatott színházi előadás angol nyelven, magyar felirattal látható.



A darabban a szereplők a Szerbiából Magyarországon keresztül Németországba vándorló romák történeteit mutatják be, akik több mint ezer kilométert tesznek meg zsúfolt, lerobbant kocsikkal vagy akár gyalog, otthonukat, családjuk gyökereit maguk mögött hagyva egy jobb élet reményében.



Az alkotók három városban tartott művészeti együttlétek során valós, személyes történeteket gyűjtöttek olyanoktól, akik maguk is vállalkoztak az útra, akik közösen keresik az "út közbeni lét" művészeti és politikai interpretációját, ideértve a folyamatos küzdelmet a sztereotípiák és a rasszizmus ellen, amelyek Európa minden szegletében szociális, politikai és gazdasági gátat jelentenek számukra.



Mint a közleményben írják, a végeredmény egy olyan előadás, amely szenzációhajhász tévéshow formájában jelenik meg, tele humorral, éppen elegendő káosszal és néhány kivételesen erős jelenettel, amelyek bemutatják, mit jelent ma romának lenni Európában.



A Vándorlásra születve egyik szereplője, Horváth Kristóf, azaz Színész Bob a hazai roma előadóművészet és slam poetry közösség közismert alakja. Az előadást élő zenével és hangeffektekkel Magyarország egyik leghátrányosabb kistelepüléséről érkezve, a roma fiatalokból álló M&M zenekar kíséri.



A történetet két mesélő moderálja: Brina Stinehelfer, amerikai előadóművész igyekszik a történetet "gyermekmeseként" bemutatni, miközben Branislav Mitrovic a valóságra fordítja le a mesébe illő elképzelést: a hős lovagból embercsempész, a határőrből ronda troll válik vagy éppen fordítva.



Az előadáshoz kapcsolódóan április 11-én beszélgetést szerveznek meghívott előadókkal a témában, illetve az érdeklődők meghallgathatják az M&M együttes koncertjét a 8. kerületi Auróra közösségi térben.