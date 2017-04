Programajánló

MITEM - Magyar színész játssza a Faust címszerepét

Magyar színész, Bács Miklós játssza a Silviu Purcarete által rendezett Faust-előadás címszerepét a Nemzeti Színház fesztiválján, a Madách Nemzetközi Színházi Találkozón (MITEM) április végén. 2017.04.02 06:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Faustot, a romániai színházi élet fontos mérföldkövét jelentő előadást tíz éve mutatták be Nagyszebenben - emlékeztetnek a színház MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, Silviu Purcarete rendezése kiemelt szerepet töltött be az akkori Európa Kulturális Fővárosa programban és hamarosan a világ legfontosabb színházi előadásai közé emelkedett.



Nagy sikerrel játszották Európa legnagyobb fesztiváljain: Frankfurtban a Goethe Fesztiválon (2008), az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztiválon (2009), a Tour & Taxis rendezvény központban Brüsszelben (2011) és Mariborban, a 2012-es Európa Kulturális Fővárosa program keretében. Az előadást Nagyszebenben tíz éve tartják műsoron a Kultúra Gyára nevű játszóhelyen, ez idő alatt 160-szor játszották és mintegy 58 ezer néző látta.



Az előadás középpontjában Faust és Mefisztó különleges játszmája áll. Silviu Purcarete a legjobb román színészek közül választotta ki az ideális szereposztást, így lett Faust Ilie Gheorghe és Mefisztó Ofelia Popii.



Mint a közleményben írják, Ilie Gheorghe egészségügyi problémákkal küzd, miközben az előadás folyamatosan kapja a meghívásokat otthon és külföldön, Magyarország mellett Franciaországba, Németországba, Kínába, Japánba és az Egyesült Államokba. A nagyszebeni színház vezetése ezért úgy döntött, hogy Faust szerepét Bács Miklós, a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja veszi át. A színész többször dolgozott Silviu Purcarete rendezéseiben Kolozsvárott, legutóbb a Julius Caesarban Marcus Antonius szerepét alakította.



Bács Miklós a Nemzeti Színház MITEM fesztiválján, Budapesten április 27-én és 28-án az Eiffel Műhelyházban lesz látható.



A budapesti Faust előadás más szempontból is egyedi esemény lesz a tíz éves előadás történetében, a tervező az Eiffel Műhelyház adottságait is felhasználja, beépíti a látványvilágba.



Április 27-én, az előadás után közönségtalálkozó keretében találkozhat a budapesti közönség a szebeni társulattal, másnap délután a Nemzeti Színházban Silviu Purcaretével és alkotócsapatával beszélget George Banu nemzetközi tekintélyű színikritikus.



Bács Miklós 1964-ben született Bukarestben, 1988-ban végzett a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Akadémián, Lohinszky Loránd osztályában. 1988 szeptemberétől a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Színháztudományi Tanszékén lektor, előadója a drámai gyakorlat, improvizáció, beszédtechnika tárgyaknak. Öt színészgeneráció végzett a keze alatt, számos díjat elnyert, köztük 2016-ban megkapta az UNITER különdíját színész pedagógiai tevékenységéért, 2003-ban Bánffy Miklós-emlékdíjjal tüntette ki a Kolozsvári Állami Magyar Színház.