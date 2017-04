Programajánló

Húsvéti fesztivál Hollókőn

Idén is vödörrel locsolkodnak Hollókőn a húsvéti fesztiválon, és ennek a látogatók is részesei lehetnek április 15. és 17. között; a Nógrád megyei világörökségi falu hagyományos húsvéti programjára érkezők megkóstolhatják a házi rétest, megnézhetik a középkori lovagok fegyveres bemutatóját, és számos koncertet láthatnak, fellép többek között Lajkó Félix vagy Ferenczi György is.



Kelecsényi Péter, a szervező Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. igazgatója az MTI-nek elmondta: a hollókői házak, népviseletek, népszokások mind-mind az egyetemes kultúra részei, a palócok pedig büszkén, de vidáman őrzik hagyományaikat; húsvét közeledtével a lányok különleges étrenddel dédelgetik az udvar tyúkjait, a fiúk nagyapjuktól örökölt vödrüket tisztogatják, mert Hollókőn idén is vödörrel locsolkodnak.



A háromnapos Húsvéti fesztivál alatt Hollókő átalakul, a hagyományos falusi csendet a zeneszó és a nyüzsgés töri meg. Az odalátogatók megkóstolhatják a hollókői házi rétest és a palóc lepényt, megcsodálhatják a helyiek világhírű viseletét.



Szombaton az Ófaluban zajlanak a programok. Felelevenítik a kereplőzés hagyományát, a házaknál mutatják be a népi életet, délután lesz a nagyszombati szentmise, majd este Lajkó Félix nagykoncertje.



A vasárnap húsvéti szentmisével és feltámadási körmenettel kezdődik az Ófaluban, ahol vasárnap és hétfőn is zajlik a locsolkodás a templomnál és az alsó kútnál, lesz nóta és tánc a Bakator zenekarral, táncház a Nógrád Táncegyüttessel. A Kerekes Band udvarban fellép az Agyagbanda, Herczeg Flóra és Bandája, az Iglice mesejátékokat mutat be.



Ezzel párhuzamosan mindkét napon koncerteket szerveznek a Pajtakert nagyszínpadon az Ófalu bejáratánál: lesz Bazsava és Esszencia koncert, fellép Ferenczi György és a Rackajam, a Kerekes Band és Mező Misi, muzsikál a Dűvő zenekar is.



A vasárnapot locsoló táncház zárja majd a Dűvő zenekarral és a Nógrád Táncegyüttessel.



Eközben a hollókői vár ura bemutatja, hogy nemcsak az asszonyoknak tartott órákig a beöltözés, hanem a középkori lovagoknak is, a ruhapróba mellett pedig fegyveres bemutatót is tartanak.



Kelecsényi Péter kitért rá: az UNESCO egyetlen faluként Hollókőt választotta a világörökség részévé, és ennek 30. évfordulóját ünneplik egész éven át.