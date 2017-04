Programajánló

Ismét Gary Moore-emlékest az A38 hajón

Hatodszor rendezik meg az A38 hajón a nemzetközi Gary Moore-emlékestet. Az április 3-i koncerten többek között Cliff Moore, Lily Rendle-Moore, Henrik Freischlader, Vic Martin és Pete Rees közreműködésével emlékeznek a hat éve elhunyt gitárhősre.

Az évek alatt hagyománnyá vált koncerten Gary Moore tiszteletére külföldi és hazai muzsikusok, családtagok, volt zenésztársak elevenítik fel a néhai rock- és bluesgitáros legismertebb dalait és eljátsszák az általa ihletett szerzeményeket is - közölték a szervezők az MTI-vel.



A mostani koncerten színpadra lép Gary Moore testvére, a szintén nagyszerű gitáros Cliff Moore és Gary Moore leánya, Lily Rendle-Moore is. Ott lesz Henrik Freischlader, napjaink egyik legkiemelkedőbb blues-rock gitárosa, aki bemutatja másnap megjelenő legújabb, Blues For Gary című lemezét a hazai VoluMen zenekar kíséretében. Zenélni fog a Gary Moore blues zenekarából ismert Vic Martin billentyűs és Pete Rees basszusgitáros, a közelmúltban Budapesten koncertezett finn gitáros, Ben Granfelt, Harrisen Larner-Main brit énekes, az ír Pat McManus Band, illetve két magyar gitáros, Somogyi Remig és Vámos Zsolt.



Az északír születésű Gary Moore a hatvanas években kezdődött pályafutása első időszakában olyan híres hard rock zenekarokban játszott, mint a Skid Row, a Colosseum II és a Thin Lizzy, szólópályafutása dalai pedig generációkat érintettek meg. Hétfőn az A38-on árusítani fogják Henrik Freischlader Blues For Gary című albumát, a befolyó összeget a The Lord of the Strings rajongói klub további emlékmegőrző tevékenységének támogatására, valamint a budapesti Gary Moore Emlékest életben tartására ajánlotta fel.