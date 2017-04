Rockoratórikus passió készült Händel művéből

Programajánló

Rockoratórikus passió készült Händel Messiás című művéből Várkonyi Mátyás Erkel Ferenc-díjas zeneszerző hangszerelésében és rendezésében, a Messiás.ma című darabot április 25-én láthatja a közönség a Müpában. 2017.04.01

Az oratórium, a passiójáték mint színpadi történés, valamint a rock és a barokk zene összegyúrásáról, együttlétezéséről van szó a színpadi hatás elérése érdekében - mondta el Várkonyi Mátyás, a produkció megálmodója, rendezője, hangszerelője, dramaturgja és karmestere, a Rock Színház egykori alapítója és igazgatója az MTI-nek.



A barokk hangzást a Liszt Ferenc Kamarazenekar és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus képviseli, míg az oratórium klasszikus vonulatát a négy vezető szólista, Rácz Rita (szoprán), Balogh Eszter (alt), Csengeri Attila (tenor) és Gábor Géza (basszus) reprezentálja.



"Teljesen megmarad a hangzás, amit az eredeti mű ad, csak meg lesz fűszerezve néhány más alkotóelemmel" - hangsúlyozta Várkonyi Mátyás, hozzátéve: az előadásban többek között elektromos dob, elektromos fúvós, szaxofon és szintetizátor is szerepel, továbbá hangfájlokat is belecsempészett.



Elképzelése szerint a mű egy színpadi zene, amit elő lehet adni úgy, hogy közben történnek a dolgok, s ezeket támasztja alá, erősíti a muzsika. Minden egy térben történik, hiszen a színészek, énekesek és táncosok is ugyanazon a színpadon vannak, mint a főszereplő zenekar és kórus - mutatott rá.



A darab közreműködői között lesz Horváth Charlie és Karácsony János - James, Malek Andrea, Csuha Lajos, Földes Tamás, Makrai Pál és Szemenyei János. A Rock Theater Band közreműködésével olyan hangszerek, hangzások és elektronikus effektek is kerülnek a műbe, amelyekkel izgalmas crossoverszerű zenei világ jön létre. A koreográfiát Fodor Zoltán készíti, az előadást mozgással és tánccal az Inversedance - Fodor Zoltán Társulat tölti meg, gyermekszereplőként Kaszás Dániel is közreműködik. A produkció jelmeztervezője Horváth Kata.



Händel Messiása a legnépszerűbb barokk oratórium, s a reformáció 500. évfordulója alkalmából megrendezett emlékév alkalmat ad arra, hogy "átmozgassuk" - fogalmazott Várkonyi Mátyás, kiemelve: a műben kifejezetten érték a barokk, amitől nem fog elszakadni, viszont dramaturgiailag átrendezi, a mába helyezi a művet.



Ha az ember szétszedi és jobban belelát a műbe, akkor kiderül, hogy különálló dalokból áll, amelyek önállóan is megállják a helyüket. Mindez megfelel a mai világ komponálási technikájának - hangsúlyozta.



Felidézte egy barokk alkotó gondolatait, amely szerint ha nem változtatunk, nem veszünk át egymástól dolgokat és nem dolgozunk rajta saját korunknak megfelelően, akkor a zene nem fejlődik.



A Messiás.ma című átdolgozás hagyományos és mai, elektronikus hangszerekkel kombinált rockoratorikus passió, amelyben a bibliai szöveg új, magyar fordításban hangzik el.