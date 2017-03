Kultúra

Díjat kapott Hollandiában Vranik Roland filmje, Az állampolgár

2017.04.01 02:30 MTI

Díjat kapott Hollandiában Vranik Roland filmje, Az állampolgár - közölte az MTI-vel a Magyar Nemzeti Filmalap pénteken.



Az alkotás a Movies that Matters (Filmek, amelyek számítanak) elnevezésű hágai filmfesztiválon nyerte el az egyetemisták zsűrijének elismerését.



A kilencnapos seregszemlén mintegy hatvan filmet mutattak be és számos közönségtalálkozót tartottak.



Vranik Roland (Fekete kefe, Adás) legutóbbi rendezése, Az állampolgár megrázó szerelmi történet. Amatőr színészekkel, minimalista eszközökkel és sok humorral mutatja be egy másik országba való beilleszkedés emberi oldalát - olvasható a közleményben.



Az állampolgár világszerte sikerrel szerepel a filmfesztiválokon. A közelmúltban a legjobb forgatókönyv díját nyerte el a portugáliai Fantasportón, majd a legjobb filmdráma díját a Cinequest filmfesztiválon Kaliforniában.



A filmalap támogatásával készült dráma forgatókönyvét Vranik Roland rendező és Szabó Iván (Vespa, Viharsarok) írta.