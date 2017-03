Isten éltesse!

Terence Hill 78 éves

hirdetés

1939 március 29-én született Mario Girotti, vagyis Terence Hill. Bár számtalan önálló filmben is szerepelt, leginkább mégis azon alkotásokból ismert, melyekben együtt szerepelt tavaly elhunyt barátjával, Bud Spencerrel.



Mario Velencében látta meg a napvilágot, édesanyja (Hildegard Thieme) német, édesapja (Girolamo Girotti) pedig olasz volt.1942 és 1945 között a szászországi Lommatzsch kisvárosban, édesanyja szüleinél éltek, ott vészelték át a közeli Drezda bombázását is. A város többek között azzal emlékezett meg híressé vált lakójáról, hogy a helyi strandot Terence Hill Freibadnak nevezték el.



1945-ben visszaköltöztek Olaszországba. 1951-ben fedezte fel készülő filmjéhez Dino Risi olasz filmrendező. Családjával még abban az évben Rómába költözött. Ezután összesen 27 filmben kapott kisebb-nagyobb szerepeket, mígnem 1963-ban eljátszhatta első komoly, nagy alakítását Luchino Visconti A párduc című filmjében. Ezután Nyugat-Németországba költözött.



1967-ben az Isten megbocsát, én nem forgatásának kedvéért visszaköltözött Olaszországba. Ebben a filmben szerepelt először együtt (egy jelenetben) Carlo Pedersolival, ismertebb későbbi nevén Bud Spencerrel. Spencer temetésén, 2016-ban Hill elmondta, hogy tulajdonképpen személyesen itt ismerkedtek meg, s bár már a Hannibál című filmben, 1959-ben szerepeltek mindketten, ott azonban még nem futottak össze. Hill egyik hobbija az úszás volt, amit Spencer versenyszerűen űzött (a vízilabdával egyetemben). Érdekesség, hogy még ismertté válásuk előtt együtt versenyeztek a Lazio csapatában, ahol az edzések során gyakran összefutottak, bár a köztük lévő majdnem tíz évnyi korkülönbség miatt mélyebb ismeretséget nem kötöttek, így ez a találkozás is csak alkalmi, látásból való ismeretség maradt. Abban az évben meg is házasodott.

Fotó: Pinterest

1968-ban az Isten megbocsát, én nem producerei a film népszerűsítése végett elé tettek egy húsz nevet tartalmazó listát, amiből édesanyja nevének kezdőbetűi után a Terence Hill nevet választotta ki magának. Ennek ellenére makacsul tartja magát az a legenda, miszerint keresztnevét a római vígjátékíró Terentius, családnevét pedig felesége után vette fel. Valójában felesége, Lori Zwicklbauer vette fel az ő művésznevét. 1969-ben megszületett Jess fiuk.



A következő években több akció- és spagettiwesternben is szerepelt állandóvá lett színésztársával, Bud Spencerrel. A páros híressé vált filmjeikkel Olaszországban és azon kívül is. Egyik legismertebb filmjük ebből a korszakból a Az ördög jobb és bal keze és annak folytatása, a Az ördög jobb és bal keze 2 voltak. Egy interjúban Hill személyes kedvenceként a Nevem: Senki című filmjét jelölte meg, amelyikben Henry Fondával szerepelt.



Első amerikai filmjei az 1977-ben forgatott Mr. Milliárd (Mr. Billion) és a Menni vagy meghalni (March or Die) voltak, ekkoriban Hill az Amerikai Egyesült Államok és Olaszország között ingázva töltötte életét. 1990-ben Új-Mexikóban, ahová a Lucky Luke című film forgatása végett utaztak, autóbalesetben meghalt 17 éves fogadott fiuk, Ross. Az eset hatására a színész mély depresszióba esett.



Később talpra állt, és sikeres tévés karriert futott be Olaszországban. A 2000-ben indult Don Matteo című sorozata máig az egyik legkedveltebb és legismertebb olasz sorozat lett. Legutóbbi, magyarra is szinkronizált munkája a Lovas a sötétben című sorozat. 2011-ben újabb sorozatot forgatott, Un passo dal cielo címen, amelynek második évadát 2012 őszén sugározta a Rai1. Magyarországon az első évad 2013 tavaszán volt látható, a Story4 műsorán. A színészet mellett rendezőként is kipróbálta magát többek között a Don Camillo, a Lucky Luke és a Bunyó karácsonyig című filmjeiben.



Forrás: Wikipédia