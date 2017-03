Kultúra

Cannes - A fiatal Claudia Cardinale látható az idei fesztivál hivatalos plakátján

A sajtónak szerdán bemutatott vörös hátterű plakát az olasz filmsztár egy 1959-es fotója alapján készült.

"Az ünneplés csillogó aranya és a perzselő vöröse jegyében tiszteleg a fesztivál a kalandvágyó színésznő, független nő és elkötelezett állampolgár előtt" - írták közleményükben a szervezők.



"Mint minden évben, idén is a nyitás és a befogadás politikája fogja jellemezni a Croisette-et, egy olyan világ képeinek 12 napja alatt, amely ki mer mondani dolgokat, meg meri mutatni magát és szembe mer nézni önmagával" - tették hozzá.



"Ezt a táncot 1959-ben jártam egy római háztetőn. Senki nem emlékszik a fotós nevére, én is elfelejtettem. De a fotó a pályafutásom elejére emlékeztet, egy olyan korszakra, amikor nem tudtam volna elképzelni, hogy egy nap felmehetek a filmművészet leghíresebb palotájának a lépcsőjén. Boldog születésnapot!" - idézte a közlemény az olasz filmsztárt.



A 70. cannes-i filmfesztivált május 17. és 28. között rendezik, a nemzetközi zsűri elnöke idén Pedro Almodóvar spanyol rendező.



A hivatalos programot április 13-án jelentik be Párizsban.