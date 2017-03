Film

Ma kezdődik az 5. Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivál

Ma kezdődik az 5. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál a fővárosi Toldi moziban, ahol vasárnapig pitchfórum és egyéb szakmai programok is várják a közönséget. 2017.03.29 07:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: Otis Lucas Films

Az ötnapos fesztivál nemzetközi versenyprogramjának három blokkjában olyan filmeket láthat a közönség, mint a Berlinalén bemutatott The Rabbit Hunt, az Európai Filmdíjra jelölt és számos rangos nemzetközi díjjal kitüntetett Small Talk, a Kristály Medve-díjas Balcony vagy az idei Oscar-díjra jelölt La femme et la TGV és Timecode című filmek. Bekerültek a válogatásba olyan alkotások is, amelyek a Sundance vagy a Cannes-i fesztivál hivatalos programjaiban is versenyeztek.

Harminchat film szerepel az idén a magyar versenyprogramban. Közülük a Friss Húson vetítik először a magyar közönségnek Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című animációs filmjét, és Áprily Zoltán Ungvár című történelmi animációját.

A szervezők idén először külön blokkot szenteltek a magyar rendezők külföldön forgatott filmjeinek. Az Expats elnevezésű válogatásban egy közönségdíjat osztanak majd ki. Az animációs és az élő szereplős filmek idén is közös blokkokban, de külön kategóriában versenyeznek.

A fesztivál vasárnapi záróünnepségén idén három fődíjat osztanak ki: a legjobb magyar élőszereplős, a legjobb magyar animációs, és a legjobb nemzetközi élőszereplős/animációs filmnek járó díjat, valamint elismerik a legjobb magyar színészt és a legjobb magyar színésznőt is, de odaítélik a legígéretesebb harminc évesnél fiatalabb rendezőnek járó OTP Junior díjat is.

Újdonsága lesz még az idei fesztiválnak a családi programok, amelyek koncerttel, foglalkozásokkal és vetítésekkel várják az érdeklődőket.