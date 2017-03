Internetes zaklatás

A Terminátor alaposan kiosztotta a paralimpikonokon gúnyolódó trollt

Fotó: Facebook

Arnold Schwarzenegger alaposan kiosztott egy internetes trollt, aki a egy, a Facebook-oldalán megosztott bejegyzés alatt a paralimpikonokon gúnyolódott - írja a Daily Mail.

A sztár egy értelmi fogyatékosok részvételével rendezett eseményről készült videót osztott meg a közösségi oldalon. "Ezek a srácok inspirálnak" - írta a fogyatékkal élő sportolókról.

Nem sokkal később egy kellemetlenkedő kommentelő a bejegyzéshez fűzött megjegyzésében azt írta, hogy a paralimpiának "semmi éprtelme", és nemes egyszerűséggel "retardáltaknak" nevezte a versenyzőket.

Arnie - megsemmisítő - válasza nem sokat váratott magára. "Annak ellenére, hogy gonosz és buta a hozzászólásod, nem fogom törölni, vagy kitiltani téged az oldalamról (egyelőre), mert tanulságos lehet. Két utat választhatsz. Biztosíthatlak róla, hogy ezek az atléták bátrabbak, érzékenyebbek, okosabbak és tehetségesebbek - alapvetően minden tekintetben többek, mint te. Válaszd az ő útjukat - sokat tanulhatsz tőlük, és megpróbálhatsz visszaadni valamit a világnak abból, amit eddig kaptál. Vagy maradj azon az úton, amin most jársz, maradj továbbra is az a szomorú, szánalomra méltó, irigy internetes troll, aki semmit sem tesz hozzá világhoz, és puszta féltékenységből gúnyt űz mindenkiből. Tudom, hogy valójában csak fel akarod hívni magadra a figyelmet, szóval hadd legyek őszinte: ha továbbra is ezen az úton jársz, a világon senki nem fog emlékezni rád" - írta a színész.

A troll valószínűleg elszégyellhette magát, mert nem sokkal később törölte a hozzászólását.