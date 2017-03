Programajánló

Júniusban ismét Anthrax-koncert Budapesten, ezúttal szabadtéren

hirdetés

A világ egyik legfontosabb heavy metál zenekara a Barba Negrában adott nagy sikerű márciusi koncert után június 12-én a klub szabadtéri változatában, a Barba Negra Trackben lép fel.



Az 1981 óta létező New York-i thrash csapat teltházas koncertet adott márciusban a Barba Negra Music Clubban. Az est során Ian Scott gitáros és társai a színpadon megígérték, hogy amint lehet, visszatérnek Magyarországra, és erre a reméltnél is hamarabb kerül sor. Az Anthrax júniusban az elmúlt 35 év legnagyobb slágerei közül válogat - közölte a szervező Concerto Music hétfőn az MTI-vel.



Az Anthrax eddig tizenegy stúdiólemezt jelentetett meg és világszerte több mint tízmillió albumot adott el. Az alapító tagok közül mára csak a gitáros és szövegíró Scott Ian maradt; a dobos Charlie Benante 1983, a basszusgitáros Frank Bello és az énekes (ő megszakításokkal) 1984 óta szerepel a felállásban, mellettük 2013 óta Jonathan Donais szólógitáros egészíti ki a társaságot.



A zenekar a nyolcvanas évek nagy thrash metal négyesének (Metallica, Slayer, Megadeth) egyetlen keleti parti együttese. A kemény stílusok közül a speed és groove metálban is kipróbálták magukat, emellett 1991-ben nagy sikerrel álltak össze a hiphop-alapzenekar Public Enemyvel, 2013-ban pedig kedvenc hetvenes évekbeli rockszámaikat játszották fel az Anthems című lemezre, többek között az AC/DC-től és a Thin Lizzytől.



Az Anthrax nyolcadszor vendégeskedik Magyarországon, ahol nemrég Scott Ian önéletrajza is megjelent.