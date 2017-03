Programajánló

A The King's Singers koncertezik a pécsi Kodály Központban

hirdetés

Az "utánozhatatlan hangzáskultúrát képviselő" együttes 1968. május elsején mutatkozott be a londoni Queen Elizabeth Hallban - idézte fel az MTI-nek eljuttatott összefoglalójában a szervező Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK).



Mint írták, a csaknem öt évtized alatt eddig huszonhárom énekes fordult meg a hattagú együttesben, amely minden zenét világszínvonalon szólaltat meg.



A koncert honlapja szerint a pécsi estre az együttes friss feldolgozásokkal - köztük jazz sztenderdekkel, popslágerekkel, középkori motettákkal és reneszánsz madrigálokkal - érkezik.



A The King's Singers mintegy kétezer zeneművet, köztük több mint kétszáz kortárs alkotást dolgozott fel olyan kiváló zeneszerzőktől Luciano Berio, Ligeti György, Sir James MacMillan, Krzysztof Penderecki, Sir John Tavener, Gabriela Lena Frank és Eric Whitacre - olvasható a közleményben.



A szervezők kitértek arra is, hogy a világ egyik legjobbjaként számon tartott énekegyüttest a közelmúltban választották be a Gramophone hírességek csarnokába.