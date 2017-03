Amerika

Elárverezik Kennedy elnök fiatalkori naplóját, amelyben Hitlerről is írt

Elárverezik a néhai John Fitzgerald Kennedy fiatalkori naplóját, amelyben a meggyilkolt amerikai elnök - még ifjú laptudósítóként - Adolf Hitlerről is írt. 2017.03.23 22:30 MTI

A kézzel írt napló eredeti példánya az amerikai közszolgálati rádió (NPR) tudósítása szerint április végén kerül kalapács alá, akkor árverezik el a massachusettsi Bostonban.

A napló eddig Deirdre Henderson tulajdonában volt, aki Kennedy egyik munkatársaként dolgozott, amikor a politikus még nem elnök, hanem szenátor volt Washingtonban. A naplót Kennedy 28 évesen írta, 1945 nyarán, amikor katonai szolgálata után Európában járt laptudósítóként, s eljutott a néhai diktátor bajorországi házához is.

Hitler az őt övező gyűlöletből az egyik legjelentősebb alakként fog kiemelkedni - írta Kennedy. A leendő amerikai elnök szerint Hitlerben "volt valami, amiből a legendák szoktak születni". Kennedy fiatal újságíróként úgy fogalmazott: Hitlert határtalan hatalmi ambíciója a világbékére veszélyes emberré tette, de rejtély vette körül azt, ahogyan élt és ahogyan meghalt, s ez a rejtély - mint írta - tovább erősödik majd a halála után is.

Az amerikai közszolgálati rádió idézte a 61 oldalas napló árveréséhez Deirdre Henderson által írt kísérőszöveget is. Ebben Henderson leszögezte: "amikor Kennedy azt írta, hogy Hitlerben 'volt valami, amiből a legendák szoktak születni', akkor a diktátort övező rejtélyekre utalt, és nem arra az ördögi személyre, akit a világ ismert".

Henderson hangsúlyozta azt is, hogy Kennedy "sem ebben a naplójában, sem másutt, soha nem tanúsított rokonszenvet a náci bűnök és a nácizmus iránt".

A naplóban egyékbént - amelyet történészek az egyetlen Kennedy-naplónak tartanak - az Egyesült Államok későbbi elnöke a többi között írt Winston Churchillről is.