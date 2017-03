Programajánló

Xixa - Pszichedelikus sivatagi rock a Dürer Kertben

A latin ritmusok, a sivatagi blues és a hetvenes évek pszichedelikus kísérleteinek találkozására épül az arizonai Xixa zenéje, amely vasárnap lép fel a fővárosi Dürer Kertben. 2017.03.24 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az első magyarországi koncertjére készülő zenekarban Bob Dylan egykori dobosa, a Giant Sand két jelenlegi, valamint a Calexico egykori tagjai működnek együtt - szerepel a koncertet szervező A38 hajó MTI-hez eljuttatott ajánlójában.



Mint írták, Brian Lopez, a Xixa spanyol-lengyel származású dalszerző-frontembere a Nirvana és a Stone Temple Pilots után hamar felfedezte magának a spanyol zenét. Barcelonában is élt, hogy tanulmányozhassa a folklórt. Visszatérve Arizonába játszott a Calexicóval, turnézott a Giant Sand énekese, Howe Gelb oldalán, majd a Giant Sandban lelte meg a Xixa másik alapító tagját, Gabriel Sullivant - ők ketten először egy perui feldolgozás zenekart hoztak létre.



A forró latin ritmusok, a helyi indie rock színtér hatásai, a sivatagi rock időtlensége és a hetvenes évek pszichedelikus hangulata alapjaiban garantálta, hogy a projektre hamar felfigyeljenek. A zenekar tagjai által csak sivatagi noirnak hívott Xixa-hangzás éppen annyira kimért és misztikus, amennyire szenvedélyes és tekintélyt parancsoló.



A Xixa idővel a tucsoni művészkommuna középpontjává vált: állandó kollaborációban létezett a helyi színtér művészeivel és zeneszerzőivel, de dolgoztak már együtt a Tinariwen legendájával, Sadam Iyad Imarhannal is. A zenekar tagjai: Brian Lopez (ének, gitár), Efrén Cruz Chávez (ütőhangszerek), Gabriel Sullivan (gitár), Geoffrey Hidalgo (basszusgitár), Hikit Corbel (gitár), Jason Urman (billentyűk), Winston Watson (dobok). Lemezek: Shift & Shadow (2015), Bloodline (2016).



A Xixa előtt a pécsi gyökerű Psycho Mutants melegít be.